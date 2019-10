¿Todo el mundo tiene dólares en Venezuela?

La administración de los recursos venezolanos que ejecuta el dictador Nicolás Maduro Moros se ha caracterizado por el pillaje del dinero, bonos acreedores burlados a la nación, obras de arte, reservas financieras en oro, armamentos, bienes varios de gran valor, como el usufructo mercantil y personal de infraestructuras reservadas al alto gobierno.

Observamos dictámenes judiciales contrario a justicia por violaciones a la ley desde inicios del gobierno de Hugo Chávez en 1,999, lo cual incentivó descomposición social.

La falta de pulcritud en el manejo de la salud pública incentivan el renacer de epidemias.

Los jueces ávidos de figuración blindan la “revolución” de ser condenados los funcionarios por justas reclamaciones del ciudadano. Así se vive en el primer decenio del siglo XXI

Desde el 2013 en adelante comercializan funcionarios inescrupulosos en sociedad con extranjeros y criollos bienes inservibles,alimentos y medicinas dañadas.

El territorio sumergido en una inflación galopante en veinte años de comunismo, unido a la pérdida de la capacidad adquisitiva de su moneda el bolívar soberano; obliga al dictador despenalizar la posesión del dólar americano y el euro.

Maduro entrega a los militares que le sostienen al mando la explotación de ricos minerales ubicados al sur de Venezuela a cambio de participación e in condicional apoyo institucional.

Hoy por hoy salen lingotes artesanales por vías desconocidas siendo su fin lucrar particulares en el mercado negro internacional de piedras preciosas.

Ante nuestra indagación en conocer si es verdad que llegue la divisa dólar americano y euro, monedas fuertes, a las manos de todos los venezolanos en su terruño para satisfacer sus necesidades en el mercado de bienes y servicios; consultamos la opinión de dirigentes y profesionales .

Carlos Fernández, expresidente de Fedecámaras :”Pesquisas y detenciones fronterizas de unidades de transporte dan cuenta de camiones que llegan a Venezuela luego de realizar el viaje 37 transportando desde Roraima Brasil cerca de un millón de dólares, por encomienda, en dinero efectivo el cual se sabe han enviado a Maduro Moros. También existe el conocimiento, sobre denuncias e investigaciones a las cajas del Clap por manejo irregular con moneda extranjera en la carga. Por igual se han retenido unidades aéreas con destino a Venezuela con montos considerables del circulante norteamericano”, puntualiza. El mandador circula la moneda utilizando los “grupos” del gobierno”. “Venezuela se puede mantener con dólares pero no todos los ciudadanos lo poseen”.

Los venezolanos y la banca tienen que soportar un encaje legal equivalente al 80% del dinero en caja y la intermediación bancaria para el crédito al público bajó al 12%; así es muy difícil recuperar un país.

Economista Juan Fernández, ex Pdvsa:” El gobierno aun recibe dólares y euros. La deuda es de 185 mil millones de dólares. Debe afrontar ahora cancelar deudas del 2020. Existe en Venezuela un 80% de pobreza. La dictadura ha sometido a la población con el hambre. En Venezuela hay tres fuentes de divisas. a) Las remesas que vienen del exterior .b)Contrabando y el narcotráfico c) El comercio de los minerales y el oro en dólares y euros. No todos los venezolanos tienen dólares y viven con divisas. No se puede decir cuanto reciben o poseen los diferentes estratos, pero sin duda llega, mes tras mes al mismo sector.

Dr. Aurelio Aseche, exministro: “El principal ingreso en Venezuela de manera constante esta fundamentado en las remesas que reciben las personas de sus familiares en el exterior. Eso significa cuatro mil millones de dólares al año igual a trecientos treinta y tres al mes. Este monto se distribuye entre 5.6 millones de personas . En Venezuela el 20% de la población concentra 20 mil millones de moneda extranjera que son sus ahorros de vida los cuales están en el exterior. No todos los venezolanos tienen dólares. El euro y el billete verde llega a) Remesas, b)narcotráfico , c) Clap México, d) Acceso narcotráfico Venezuela. e) Mercado secundario en manos de los militares y que se vende en bodegones a precio superior al detal en USA”.

Un ama de casa en Venezuela quien no quiso ser identificada resalta: “Es verdad con dólares se consiguen bastantes cosas, pero es caro. No se soporta la inflación en dólares aquí. Cuando regresas al día siguiente el mismo producto vale más. No se como hacen los mas pobres que no tienen divisas”.

Todos los estudios indican que el 80% de la población es pobre y de estos siete millones viven en pobreza extrema. La clase media recibe remesas del exterior y los sectores A y B tienen propiedades en otras naciones.

