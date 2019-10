Maduro: Voy saliendo a la cumbre del Mnoal

Jesús A. Herrera S. / 23 oct 2019.- Nicolás Maduro anunció este miércoles que partirá hoy a la cumbre del Movimiento de países No Alineados en Azerbaiyán para ofrecer un balance de la presidencia de Venezuela ante el organismo en tres años.



“Voy saliendo a la Cumbre del Mnoal en Azerbaiyán, 120 países nos reunimos y Venezuela ha ejercido la presidencia desde hace tres años, desde la cumbre histórica de Margarita. Voy a rendir balance ante 120 países de lo que Venezuela ha hecho para hacer avanzar el derecho internacional, de la lucha contra el armamentismo, todo el balance de lo que hemos hecho en el Consejo de DDHH del cual somos parte por voto directo del mundo, el mundo nos eligió como un reconocimiento a Venezuela, y más allá, la lucha por la paz”, expresó.

Indicó que es la primera vez que el país ejerce la presidencia en 60 años y aseguró que “lo hemos hecho con decoro y brillo”.

Por su parte, en reunión con sus vicepresidentes sectoriales, el mandatario chavista señaló que el 1 de noviembre arrancan las “navidades felices y en paz” en Venezuela, al tiempo de advertir que la oposición “tiene planes para sabotear la felicidad y las navidades”.

“Se quedarán con sus planes, pero nadie va a sabotear las navidades de nuestro pueblo (…) Vamos a tener un fin de año bonito, ninguna de estas conspiraciones van a poder, no pudieron con Venezuela, menos van a poder en este final de año que tiene que ser bonito, para el bien de la familia venezolana. Para eso es el esfuerzo diario nuestro, todos los días resistiendo ataques, pero lo he dicho, y lo ratifico, no han podido ni podrán jamás con Venezuela”, apuntó.

