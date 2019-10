Maduro: Estamos en la misma línea de Ecuador derrotando sanciones y el bloqueo

ND / 15 oct 2019 – Este martes Nicolás Maduro aseguró que él no dirigió protestas en Ecuador, sino el “pueblo” en contra de las medidas del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que condenó la represión contra “líderes sociales” en esa nación.

“Venezuela va a salir adelante, no la va a detener nadie, tendremos unas navidades en paz, estoy pariendo los recursos para hacer un poco más, no digo con menos, porque tenemos bastante, de aquí hasta el año 2029 que estemos porque pensamos a futuro. Vean lo que pasó en Ecuador, el pueblo dijo no al FMI, derrotaron al FMI, nosotros hemos seguido la batalla del pueblo de Ecuador, es una ridiculez decir que Maduro dirigió eso, no fue Maduro, fue el pueblo de Ecuador, que le torcieron el brazo a la prepotencia y a la mentira, y ahora comenzó un proceso de represión inaceptable contra líderes sociales de Ecuador. Al pueblo de Ecuador trataron de agredirlo con un paquete de medidas, y el pueblo de Venezuela en la misma línea estamos derrotando las sanciones y el bloqueo”, afirmó Maduro en cadena nacional.

El líder oficialista agregó que “el 20 de mayo de 2018 los de la oposición no quisieron medirse en elecciones porque tenían miedo, vamos a ver si el imperialismo permite participar a los partidos del guaidosismo a participar en las elecciones parlamentarias que vienen. Nuestro pueblo tiene que seguir avanzando en su agenda anti neoliberal, el pueblo de Venezuela está derrotando el bloqueo criminal del gobierno de los Estados Unidos”.

