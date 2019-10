Maduro: Diputados chavistas llevarán a la AN propuesta sobre comité de postulaciones

ND / 30 oct 2019 – Nicolás Maduro afirmó este miércoles que hay un diálogo en la AN entre el sector “guaidosista”, los diputados chavistas y la bancada de la oposición firmante de la mesa de diálogo nacional para nombrar un nuevo CNE, y el próximo martes se debatirá la propuesta sobre comités de postulaciones rumbo a las elecciones parlamentarias.

“Me parece un buen gesto, que se cree un nuevo CNE que genere más confianza y dé la más amplia garantía rumbo a elecciones de la Asamblea Nacional, me parece bien ese debate en la AN guaidosista adeco burguesa, saludo la disposición de todos los sectores de la oposición para participar en las elecciones de la AN el próximo año, y el próximo martes los diputados del Psuv llevarán propuestas a la AN, para un consenso. He recibido mensajes de todos los sectores de la oposición donde afirman que inscribirán candidatos si se renueva el CNE. Eso quiere decir que la mesa de diálogo nacional abrió el camino a entendimiento, y quiero que participen todos los sectores en esas elecciones, y pido el apoyo del mundo. No puedo decir más, porque debo cuidarme de dar secretos, que todo vaya marchando positivamente”, reveló Maduro en cadena nacional.

El líder del oficialismo agregó que “antes traíamos todo de afuera, ahora todo ha cambiado, debemos apostarle todo a la producción nacional. Aprobaré recursos para garantizar los perniles de diciembre, apruebo recursos por 11 millones 881 mil 296 euros o su equivalente en Petros para garantizar el suministro de 13 mil 500 toneladas de pernil de cerdo para el mes de diciembre en el marco del plan de proteínas. En la elección de gobernadores, ganamos y dominamos, y en la de alcaldes sacamos más todavía, y yo gané las presidenciales con el 68% de los votantes, y en Colombia hubo elecciones, y ¿saben cuantas gobernaciones ganó el subpresidente Duque?, ninguna, y alcaldías, unas pocas, y la población colombiana rechazó al subpresidente Iván Duque. Maduro está aquí porque tiene el apoyo de un pueblo. Duque tiene el 80% de rechazo, y en Colombia ha nacido un nuevo liderazgo que viene surgiendo, y ojalá más temprano que tarde nos reencontremos, Venezuela y Colombia como lo soñaba Bolívar. El año 2020 será grande para Venezuela”.

Etiquetas: AN | elecciones | Nicolás Maduro | Venezuela