Maduro: Es difícil encontrar una relación como la de Fidel Castro y Chávez

ND / 2 oct 2019 – Nicolás Maduro aseguró este miércoles que Estados Unidos no entiende sobre poder del amor y la dignidad porque sus intereses son “supremacistas”.

Así lo dijo desde el Palacio de Miraflores, durante la entrega de la orden Francisco de Miranda en su primera clase y una réplica del sable del Libertador al embajador saliente de Cuba, Rogelio Polanco.

“Es difícil encontrar en la historia una relación similar a la de entre Fidel Castro y Hugo Chávez. No importa las puñaladas que nos han dado los traidores, seguiremos adelante. El imperialismo no entiende la fuerza que mueve a Cuba y Venezuela, a ellos los mueve los intereses supremacistas, y a nosotros nos ven como menos, nos desprecian, pero n podrán nunca saber el poder y la fuerza que tiene el amor, la patria, y nunca sabrán lo que es la dignidad, no van a entender nunca porque estamos de pie, que causa defendemos, debemos dedicarnos a lo nuestro, y sólo nosotros seremos capaces de salvar a nuestro pueblo, no esperemos nada del imperialismo, sino de nosotros mismos”.

Y siguió: “Debemos seguir con la cooperación militar, ¿o no tenemos derecho a defendernos?, cooperación estratégica, cooperación médica y en muchas áreas más. Las palabras de Rogelio Polanco son un poema. Él ha estado con nosotros por 10 años representando a Cuba. Estoy protegiendo los recursos para la construcción y mejora de los ambulatorios médicos por la misión barrio adentro, muy pronto”.

Etiquetas: Fidel Castro | Hugo Chávez | Nicolás Maduro | Rogelio Polanco