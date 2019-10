Maduro: Debemos crear milicias obreras en Guayana

ND / 18 oct 2019 – Nicolás Maduro sostuvo este viernes que no aceptará a presidentes de empresas del Estado que no hablen con sus trabajadores y que sean burócratas, y pidió a sus vicepresidentes que investiguen sobre esos casos.

“Yo quiero darle el poder a los trabajadores de base y a los trabajadores productivos. El presidente de las empresas que no hable con sus trabajadores debe entregarme la renuncia, no quiero presidentes burócratas y burgueses, porque yo quiero solo presidentes obreros, no más burocracia ni más burócratas. La clase obrera tiene ganas de más socialismo y dar ideas”, señaló el mandatario.

“Puedo decir que la fórmula para contribuir con el equilibrio, el empuje y de verdad el socialismo industrial, el socialismo obrero son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, y lo vamos a demostrar en cada empresa de Guayana. Debemos entregarle al país grandes fuentes de riqueza y garantizar trabajo al pueblo”, afirmó Maduro en cadena nacional”, agregó.

El líder oficialista amenazó a los gremios del estado Bolívar al agregar que “debe haber milicias obreras ante cualquier agresión por el sur de Venezuela, debemos estar preparados con la creación de cuerpos combatientes para la seguridad integral de las empresas básicas de Guayana. Quiero avanzar con el petro para defender a los trabajadores, y apruebo las prestaciones sociales de los trabajadores de empresas básicas de Guayana ancladas al petro”.

