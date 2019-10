Maduro asigna a gobernadores “mina de oro”, excepto a los de oposición

ND / 15 oct 2019 – Nicolás Maduro expresó este martes que le entregará una mina de oro a cada gobernador chavista para que “obtengan recursos” para su “gestión”, y no tomó en cuenta, una vez más a los gobernadores opositores.

“Apruebo la creación del fondo especial por 55 millones de euros para la adquisición de materia prima necesarias para la industrias a cargo de las gobernaciones, a fin de garantizar los Clap a través de mecanismos de autogestión regional para garantizar el alimento al pueblo. Transfiero industrias a gobernadores de los estados Portuguesa, Guárico, Apure y Barinas. Autorizo la creación de un fondo espacial de 36 millones 500 mil euros para la procura internacional de insumos, maquinarias, herramientas para la ejecución de planes productivos regionales. Este es el camino, ir a la producción con carácter regional y local e incorporar las fuerzas productivas regionales y locales. Hay que llamar al capital privado para trabajar y tener una política productiva, pero nosotros llevando los parámetros. Tenemos que ir a un modelo productivo real, verificable”, acotó Maduro en cadena nacional.

En torno a recursos para los gobernadores de su bancada, y descartando a los de la oposición, el líder del Psuv agregó que “con la llegada de nuevos ministros y personas al frente del proceso minero hemos reorganizando la inversión extranjera que ha llegado para producir oro, coltan, entre otras cosas en el Arco Minero. Hemos hecho un mapa exacto y va la firma del acuerdo y la entrega de las minas para producir”, comentó. Viendo el plan minero tricolor, me pareció importante la idea de abrirle una nueva fuente de recursos a gobernadores, gobernadoras y protectores que va a ser sustancial. Tendrán recurso directo de la mina de oro al Estado, de la mina de oro al pueblo. Estamos buscando una nueva fuente de ingreso para no quedarnos estancados por los bloqueos. He decidido aprobar e implementar a través del plan minero tricolor entregarle una mina de oro a cada gobernador para la producción de recursos en divisas convertibles”.

Lea más: Maduro: Las guarimbas no vuelven a este país

vaya al foro

Etiquetas: Nicolás Maduro | oro | recursos | Venezuela