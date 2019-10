Maduro: Aquí el dinero no es el centro como en el modelo fracasado de Chile

Jhoan Meléndez / 30 oct 2019.- Nicolás Maduro aseguró este miércoles que en Chile ya ha arrancado un proceso constituyente el cual “va a constituir el futuro”.



“Aquí el dinero no es el centro como en el modelo fracasado en Chile. Allá no importa el pueblo, aquí sí. Ese es el modelo que han impuesto el FMI y la derecha en ese país… Hay una represión feróz y no han podido detener al pueblo. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente que va a constituir el futuro. No podemos dejar de emocionarnos por que los pueblos de la región pidan constituyente”, dijo Maduro en cadena nacional.

Maduro alegó que en América Latina h”a fracasado el modelo neoliberalista y desde Venezuela se levanta una alternativa propia de los pueblos, Enfrentando el bloqueo y la persecución. Hemos demostrado en 2019 que podemos salir adelante”.

Por otro lado afirmó que “desde el mundo nos admiran. Yo acabo de llegar de una cumbre con 120 países del mundo… El mundo admira al pueblo de Venezuela. Yo iba con Cilia y Jorge Arreaza y nos admiraban en Azerbaiyán, eso nos pasa en cada lugar que vamos”.

Etiquetas: Chile | Constituyente | FMI | Maduro