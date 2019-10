(11:48 a.m) Levantan protesta frente al oncológico Luis Razetti

Oleg Kostko / 25 oct 2019 / act: 11:48 a.m.- La protesta iniciada por familiares de los niños hospitalizados en el oncológico Luis Razetti fue levantada luego de que el director del referido centro médico prometiera darles respuesta para este lunes a su reclamo contra el cierre del área de pediatría.

Así lo informó El Pitazo en Twitter: “La protesta culminó luego de que una comisión de funcionarios de la PNB mediara con Juan Mendoza, director del hospital, quien les prometió que el próximo lunes 28 de octubre dará una respuesta al reclamo”

Mas temprano, un grupo de familiares de los pacientes del hospital protestaron este viernes contra el cierre del área de pediatría del referido centro médico por parte de las autoridades.

“Queremos soluciones y que no cierren el área de pediatría, mi hija va a cumplir 5 años y merece a vivir, y si tengo que cerrar la calle lo hare y me quedare día y noche hasta que nos solucionen este problema, mi hija está en riesgo de morir si no recibe quimioterapia y perdió un ojo, ella merece vivir no permitan que nos cierren el área de pediatría”, agregó entre lágrimas.

El doctor Manuel Camacho detalló que el problema es principalmente la infraestructura. “La problemática que tenemos en el oncológico Luis Razetti es la misma que tenemos en todos los hospitales, nosotros sencillamente queremos trabajar, solo queremos darle salud a pacientes con una doble condición especial, primero son niños y segundo son pacientes oncológico, no es un problema de tratamientos sino de infraestructura, filtraciones”

“¿Quién asume un paciente que viene con una enfermedad crónica y enfermedad en progresión? y no les puedes decir que no ¿cómo le decimos a un niño que se tiene que ir? seguimos acá en Venezuela por y para los pacientes aun con las limitantes que tenemos hoy en día seguimos trabajando”

“Señores vamos a quitarnos el tabú de que todo paciente con cáncer en Venezuela tiene que morirse. El año pasado tuvimos mortalidad cero en el hospital debido a que todos nos abocamos en solucionar y trabajar con estos problemas”

