LVL: Militares y comunidad internacional deben estar involucradas en las negociaciones

ND / 1 oct 2019.- Para el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, es necesaria una negociación entre gobierno y oposición que concluya en la salida a la crisis política que atraviesa el país, para eso, insiste en que las partes tanto nacionales como internacionales deben estar implicadas.

“Si entendemos que el pilar central del gobierno es el sector militar y el de la oposición es la comunidad internacional (y el compromiso del Trump con el cambio), no hay que ser demasiado perspicaz para entender que esos dos actores deben estar involucrados en cualquier negociación exitosa (…) Es obvio que una negociación política no será exitosa sin que ambas partes estén estimuladas u obligadas a intercambiar elementos claves. Sin la presión militar, Maduro no tiene ni estimulo, ni obligación. Sin la disposición americana a la flexibilización, la oposición tampoco”, comentó Luis Vicente León en Twitter.

El economista insistió en que “mientras ninguna de las partes logre construir el poder de negociación necesario para presionar a los otros a negociar e intercambiar, el proceso de negociación es sólo preparatorio y simbólico, pero sin posibilidad real de éxito. Se pararán, se sentarán y se volverán a parar”, recalcó..

“Pero aún sabiendo que el proceso de negociación no está a punto, ni las partes listas, es fundamental mantener el espacio de negociación política abierto y disponible para el momento en el que se consolide el punto de presión necesario para hacerlo viable”, agregó.

Pese a la postura que podrían tomar los sectores radicales en este tema, Luis Vicente León apuesta a la historia.

“Por supuesto que las alas radicales de ambos lados intentarán permanentemente bombardear cualquier intento de acuerdo (bueno o malo, real o simbólico). Pero la historia muestra que sólo se puede ser exitoso construyendo y presionando la negociación entre los actores claves”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: comunidad internacional | FANB | Luis Vicente León | negociación