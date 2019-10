LVL: 63% de los venezolanos rechaza las sanciones

Anaisa Rodríguez / 11 oct 2019.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León aseveró este viernes que la mayoría de los venezolanos rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, ya que terminan afectando a quienes no tienen nada que ver con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Las sanciones tienen un nivel de rechazo del 63% de la población, porque no son solo para Maduro, ves que se fue Adobe, bancos de EEUU han cerrado cuentas de venezolanos que no tienen nada que ver con Maduro, para protegerse, además, Oracle dijo ayer que no puede trabajar en Venezuela por las sanciones ejecutivas”, detalló en entrevista con Román Lozinski.

Consideró que las sanciones no favorecen la estrategia de la oposición. “La población perdió la esperanza que tenía en febrero con la ayuda humanitaria, en los marines, ni en las sanciones, después de 9 meses, aún Maduro sigue en el poder”.

“Las sanciones se convierten en Kryptonita, para el liderazgo político de la oposición, porque si te quedas pegado en las sanciones, se va a generar un cortocircuito, y la oposición se va a pulverizar”, sentenció.

León refirió a gobiernos autoritarios que han sobrevivido durante décadas a las sanciones y estimó que estas no generarán un cambio político. “El 80% de los venezolanos quiere un cambio, pero hay que recordar que en Cuba hay sanciones desde hace 60 años, y acabamos de ver como se nombró de presidente a un sucesor de los Castro. Además, en Corea, las sanciones se aplicaron al abuelo del dictador Kim Jong-un; y las sanciones están en Irán, tiene décadas con esas sanciones y el gobierno esta allí”.

Al respecto, consideró que la salida a la crisis se da a través de las negociaciones y apuntó que la mayoría de los venezolanos confía en ellos. “Empezamos a ver casi 20 puntos a favor de los procesos de negociación política. En enero los venezolanos creían que la solución estaba cerca y con los eventos alrededor de Guaidó la esperanza en un cambio llegó a ser del 63%, pero hoy después han pasado 9 meses de embarazo y nunca pariste el muchacho”.

Consideró que en una negociación, debe plantearse la garantía de que Maduro abandone el poder, sin que sea afectada su integridad ni la de sus familiares. “La pregunta no es dónde nos reunimos, sino con qué te sientas a dialogar. Maduro no se va a sentar en ningún lado y te va a dar una elección competitiva porque esa es su cabeza. Hoy Maduro no ganaría ni una elección de junta de condominio en Miraflores”.

“Si no te sientas con poder de negociación, de cajón que te van a manipular y se van a parar 60 veces de la mesa. Debes construir una oferta integral para la élite dominante que le permita entender que cualquier cambio le puede favorecer, sin destruirla, sin hacerle perder su poder e integridad familiar, incluso sus recursos”, destacó.

“Si crees que mirando de manera prepotente, vas a resolver el problema existencial, de eres tú o soy yo, lo más probable es que tú (oposición) no existas, porque ellos tienen el poder”.

Etiquetas: diálogos | Juan Guaidó | Luis Vicente León | Nicolás Maduro | Román Lozinski | sanciones