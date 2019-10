Cuando un gobierno fracasa se impone la Sociedad Civil

El desempeño de un gobierno debe ser vigilado desde todos los puntos de vista para que se mantenga dentro del margen de la Constitución y las leyes que le imponen una conducta democrática y civilizada para que vele por el bienestar de su pueblo pero cuando ese gobierno sobrepone sus intereses y el de sus grupos al interés colectivo debe existir una instancia a la cual acudir para obligarlo a volver al redil democrático.

Para graficarlo: nuestra Constitución posee una instancia a la cual el gobierno puede acudir cuando vea amenazada la seguridad de la nación y de su pueblo, llamado Consejo de Seguridad de la Nación, de hecho fue convocado ante lo que el régimen llamó una amenaza contra su seguridad de parte de la República hermana de Colombia, esa debe ser la actuación legítima, cuando se posee, de un gobierno, pero ¿acaso la ciudadanía no tiene una instancia a la cual acudir cuando sus derechos son socavados?

Claro que existe y lo detalla nuestra Constitución en su artículo 333, restitución de la Constitución cuando fuere desconocida, artículo 326 el cual destaca que la seguridad de la nación es corresponsabilidad entre las autoridades y los ámbitos en que se compone la Sociedad Civil: económico, político, social, militar, cultural, ambiental y geográfico.

Esto nos indica que cuando un gobierno deja de ejercer sus funciones y desconoce el cumplimiento de la Constitución, la sociedad civil tiene la obligación de restablecer la Constitución y organizarse dentro de un método democrático para poner en práctica ese restablecimiento, para ello acudimos al artículo 70 constitucional que nos indica claramente cómo organizarnos, entre otras vías menciona la consulta popular ciudadana como el medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene la cualidad legítima ni moral para realizar esa Consulta Popular ya que se encuentra secuestrado por las mismas fuerzas que ostentan el poder ilegítimamente en Venezuela y los resultados que emanen de sus actuaciones no son reconocidos por nadie, debido a lo cual se propone la realización de una Consulta Popular sin el CNE como método democrático para que sea el pueblo quien decida su suerte y su futuro.

Ya se hizo anteriormente, existe un ejemplo claro de cómo hacerlo pero existen profundas diferencias con nuestra propuesta ya que en aquella oportunidad se pedía apoyar o no la realización de una Constituyente y no existía el gran apoyo internacional que hoy tenemos, a pesar de ello obtuvo una participación aproximada a los siete millones de ciudadanos, huelga decirlo que quien convocó fue la AN y arrebató el triunfo de la ciudadanía o no quiso luchar por las consecuencias que ese resultado imponía al régimen.

Pero la fuerza determinante para presentar ésta propuesta de Consulta Popular es que se pide el Cese de la Usurpación del régimen pero ésta vez con el apoyo de la comunidad internacional para que se respeten los resultados de dicha consulta popular, de hecho ya algunas instituciones y personalidades en el mundo se encuentran en conocimiento de la propuesta, además como reconocemos la legalidad del Presidente interino Juan Guaidó, le hemos hecho el planteamiento oficialmente para que asuma ésta estrategia y poner en práctica la Consulta Popular como única vía pacífica democrática para el cese de la usurpación, nombrar un gobierno que se encargue de adecentar las instituciones para luego convocar elecciones libres.

La propuesta parte de Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) pero ahora se ha creado una organización más amplia que reúne a otras organizaciones, gremios y personalidades llamada Integración Ciudadana, que no es repetición de un frente amplio ni de mesas de unidad, no busca cargos de elección popular, solo reunir voluntades en torno a la propuesta de Consulta Popular para evitar invasiones extranjeras militares y lograr el cese de la usurpación sin CNE.

Secretario Ejecutivo de Integración Ciudadana

