Luis Arturo Bárcenas: Aumento salarial no es más que un “paño caliente”

Oleg Kostko / 15 oct 2019.- El economista de econométria, Luis Arturo Bárcenas, calificó como un “paño caliente” el aumento salarial decretado por el oficialismo y que estaría dirigido fundamentalmente al sector público.

“El salario mínimo ha sido una variable para el estado en términos de toma de decisiones en el sector privado y público, está asociado a como puede ser la economía en los próximos meses (…) y hay que recordar que el sector público tiene una gran cantidad de empleados y esas decisiones afectan a gran parte de la fuerza laboral por lo que el gobierno lo hace por decirlo de forma coloquial como un paño caliente”, explico el economista a César Miguel Rondón.

“Obviamente el gobierno quiere calmar los ánimos en el sector público que cada día se vuelve más grande y no ha dejado de crecer”, agregó el experto.

A su juicio, el gobierno ha hecho ese aumento de forma retardada. “Todo el mundo sabe que la política salarial tiene un impacto de precios más allá del tema de costo sobretodo en el sector público, es un tema de expectativas, y que el gobierno lo haga de la forma en que lo ha estado haciendo de forma retardada y que no va a ritmo de la hiperinflación que vemos hoy en día y también le agrega más incertidumbre al panorama”.

“Estamos viendo el verdadero impacto de esta medida porque usualmente cuando estos incrementos son agresivos porque cuando se duplica o triplica se observa una dinámica de precios similares, es probable que veamos una senda de inflación mensual entre el 50% y el 100% dependiendo de cómo la economía reacciones porque hay que ver como las personas en una economía más pequeña y un sector productivo más merado responden”.

Además calificó dicho aumento como insuficiente y que éste no bastaría para costear ni el 10% de la cesta básica. “Visto de una forma directa hablamos de un incremento muy por debajo de lo que se ha visto los precios desde abril e incluso visto desde el lente de los entes que publican el precio de la cesta básica en julio tenía un precio que rondaba los tres millones de bolívares, osea este aumento no llega ni al 10% de lo que en la actualidad debe estar esa cifra (…) eso no hace ninguna diferencia en términos de poder de compra de los venezolanos”.

