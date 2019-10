Los pueblos tienen derecho a protestar, afirma Maduro

ND / 10 oct 2019 – Nicolás Maduro aseveró este jueves que no tiene nada que ver con las “potentes” protestas estudiantiles contra el mandatario de Colombia, Iván Duque.

Es importante precisar que un día antes, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello había asegurado que las protestas de Ecuador “iban para Colombia”, durante su programa de todos los miércoles, Con el Mazo Dando.

“Se nos pretende regresar al pasado con el FMI, es lamentable como Brasil, Ecuador. A Colombia lo están destruyendo con el neoliberalismo, y son ridículos al acusar a Maduro de las potentes protestas de estudiantes contra Iván Duque, yo creo que ellos sueñan conmigo, no es Maduro, es el capitalismo salvaje que destruye a los pueblos, y los pueblos tienen el derecho a la lucha y a la movilización, y nosotros seguimos aquí luchando. Que lo sepa el FMI, que lo sepa el magnate Trump, en Venezuela hay un presidente obrero que sirve a sus trabajadores y su pueblo”, afirmó Maduro por VTV.

El líder oficialista agregó que “hemos reparado iglesias en todo el país, y no importa que Baltazar Porras esté ahí conspirando, no te necesito Baltazar para hablar con el ‘chivuo’, no volverán. Debemos hacer un censo de iglesias en todo el país. Yo quiero atender, reparar y construir todas las iglesias católicas y evangélicas del país”.

