Lester Toledo: Crisis no se soluciona ni con aumentos, ni repartiendo minas de oro

ND / 16 oct 2019.- El dirigente de Voluntad Popular desde el exilio, Lester Toledo crirticó este miércoles las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro esta semana, al tiempo que advirtió que las mismas no solucionaran la crisis que azota al país.

“A punta del Petro, falsas promesas y medidas de última hora, Nicolás Maduro, pretende borrar más de 20 años de desgobierno, anarquía y corrupción. La crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, por culpa de Maduro el usurpador, no se soluciona ni con aumentos, ni repartiendo las minas de oro y coltán, ni mucho menos regalando monedas de fantasía, la única solución a la crisis es que Maduro cese su usurpación”, afirmó Toledo en una nota de prensa.

Asimismo, reiteró que son “falsas promesas” que, a su juicio, no subsanarán el “colapso” que ellos mismos generaron en los servicios públicos.

“Quebró y arruinó a un país rico, el régimen robó todos los recursos y hoy pretenden aparecer como los paladines, anunciando irresponsablemente aportes en petros, en euros y repartiendo los recursos mineros. No terminando de entender que el monstruo de la crisis que ellos mismos generaron, ha crecido tanto, que estas falsas promesas no aliviaran nada. Hablamos de años de colapso en los servicios como electricidad, agua, gas doméstico, salud, alimentación y combustible, producto de su corrupción, y que de la noche a la mañana no encontraran solución”, argumentó.

Sobre el aumento salarial anunciado el pasado lunes, consideró que agravará aún más la crisis, porque en vez de mejorar la capacidad adquisitiva del venezolano, alimenta la hiperinflación.

“Es un aumento cuyo principal efecto será disparar los precios de los alimentos, los servicios, las medicinas, los alquileres. Todo se incrementará mandando por el caño ese aumento salarial. La verdad es que la inflación y Maduro pulverizaron al salario”, apuntó.

Por último, el dirigente de la tolda naranja insistió en su planteamiento sobre la envergadura de la crisis humanitaria en Venezuela y su real solución.

“No hay anuncio ni medida que provenga del régimen que solucione la crisis en Venezuela. Tal como lo hemos dicho, la única medida efectiva para lograrlo, es mediante el cese de la usurpación. La solución no está en manos de Maduro, porque la salida de la crisis es precisamente sin él”, concluyó.

Etiquetas: Lester Toledo | medidas económicas | Venezuela | Voluntad Popular