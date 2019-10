Leonardo Buniak: El aumento pone el salario al nivel de enero

Elías Rivas / 15 oct 2019.- El economista Leonardo Buniak calificó este martes de “ilusión monetaria” al nuevo aumento salarial decretado por Nicolás Maduro y asegura que la realidad detrás de ello es un intento de “ajustar” la capacidad de compra del venezolano a la inflación en dólares que padece el país.

“Venezuela desde hace rato no tiene un aumento salarial que refleje el desempeño del trabajador. La realidad es que hoy no tiene tiempo (el trabajador) ni para alegrarse porque se trata de una ilusión monetaria. Lo que ha ocurrido es un ajuste por la inflación en dólares. Ese aumento de 15 dólares es lo que ganaba el venezolano a principio de 2019, pero hoy nos encontramos con una especie de inflación en dólares y la preocupación del venezolano ahora es más por no saber qué podría venir más tarde”, expresó en Noticias en Vivo por Vivo Play.

Buniak aseveró que la inflación pulverizará el aumento. “Al final de la película caemos en el círculo vicioso del perro que se muerde la cola (…) ciertamente hay que reconocer al Ejecutivo de hacer el intento de recuperar el salario, pero, ¿por qué el aumento no fue más? Esos 15 dólares no le devuelven al venezolano su capacidad de compra”, insistió.

El economista lamentó que el BCV siga financiando con dinero inorgánico al Estado y que hasta la fecha no se le haya devuelto su autonomía.

