Lenín Moreno: “Se acabó el subsidio de combustibles y también la zanganería”

Oleg Kostko / foto: Ecuavisa / 4 oct 2019.- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró este viernes su voluntad de no revertir la medida del fin de los subsidios al combustible en Ecuador.

“Bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”, enfatizó Moreno según lo reseñado por Ecuavisa.

Aseguró que está dispuesto a dialogar, pero no con aquellos protagonistas de la paralización de servicios y las agresiones a las personas. “Con ellos no voy a dialogar, con los que se han enriquencido ilegalmente no voy a dialogar. Hablemos con la gente que quiere trabajar, con la gente que quiere sacar al país adelante”, dijo.

Hasta el momento, la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, reportaron que hasta las 9 de la mañana de este viernes, se registraba a nivel nacional 350 personas detenidas, la mayor parte en Guayaquil con 159 detenidos, y 118 en Quito.

