Laidy Gómez: Peajes se pondrán en funcionamiento cuando envíen los recursos

ND / 30 oct 2019.- La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, manifestó este miércoles que los peajes en la entidad no se han activado por la falta de presupuesto, y que cuando se reciban recursos “entonces pondremos en funcionamiento estas instalaciones”.



“Definitivamente la ignorancia es atrevida, al parecer quien emite este tipo de juicios no tiene conocimiento de la realidad presupuestaria de la entidad, y le recuerdo que no es porque no queramos que funciones sino que no tenemos los recursos necesarios para la inversión, ya que se requiere el mejoramiento de las instalaciones, la adquisición de grúas, maquinaria pesada y ambulancias”, aseguró Gómez.

El decreto establece el retorno de las facultades de manejar los peajes a las gobernaciones – manifestó- y apunta que el 100% de la inversión debe realizarse con recursos del ejecutivo regional, prohibiendo las concesiones e integración con empresas mixtas, “para nadie es un secreto la precariedad que tenemos en el presupuesto tachirense”.

Ante esta situación, la mandataria regional argumentó que “si no tenemos dinero para adquirir ambulancias nuevas para el Hospital Central de San Cristóbal, maquinaria para atender el vertedero entre otras necesidades, con qué recursos – si no nos envían plata desde Caracas- vamos a comprar las ambulancias o la maquinaria pesada para los peajes”.

Aclaró Gómez que las gobernaciones que han implementado los peajes, ha sido por dos motivos, uno de ellos por ser chavistas y obviamente les aprueban los recursos solicitados.

En cuanto a la aprobación de recursos por parte del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, la vocera detalló que no sólo se le niega capital al ejecutivo regional, sino a otros entes del estado cuya tendencia política es contraria a la del régimen.

