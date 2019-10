La Quebradita tiene más de 24 horas sin luz, denuncian vecinos

Jhoan Meléndez / 25 oct 2019.- Vecinos de la urbanización La Quebradita 1 en San Martín, denunciaron este viernes en Twitter que los bloques 4, 5, 6, 10, 11 y 12 del sitio están sin luz desde hace más de 24 horas.



Entre los residentes está un periodista de El Universal el cual precisó que desde las 6:45 pm del jueves no cuentan con el servicio eléctrico.

Los vecinos afirmaron además que ninguna cuadrilla de Corpoelec se ha apersonado al lugar. “@CORPOELECinfo casi 24 horas sin luz en La Quebradita I de la Av. San Martín. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo sera el corte eléctrico?”, denunció Yoiray Espinoza en Twitter, según El Universal.

“@CORPOELECinfo señores, los vecinos de La Quebradita 1 en San Martín tenemos 24 horas sin servicio eléctrico y no se observa cuadrilla verificando. Ayer a las 12:00 a.m y dijeron que ya era tarde y no seguirían verificando qué pasa @NicolasMaduro”, manifestó Jesse Mijares.

Otro twittero enfatizó: “@CORPOELECinfo 26 horas sin servicio de electricidad en la Quebradita I y ustedes sin resolver”.

Esto provocó que los habitantes llevaran a cabo una protesta más temprano en la avenida.

