La libertad de Venezuela y Cuba tiene que ser por la fuerza, afirma “El Puma”

ND / 24 oct 2019 – El cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” expresó este jueves que el comunismo, socialismo y populismo quieren “destrozar” todo y crear caos desestabilizando a Chile, que es uno de los países más estables de Latinoamérica.

“La libertad de Venezuela tiene que ser por la fuerza, no por palabras, con la y por la fuerza, y no con palabras, lo de Cuba, por la fuerza, no con palabras. Yo creo que Dios tiene todo en control todavía y que el diablo no va a ganar esta batalla. ¿Venezuela?, muy mal, mal, muy mal, son un grupo de hampones, delincuentes, rateros, en combinación con las drogas, que están despedazando al país realmente, es un grupo de personas, no son todos los venezolanos. Yo creo que la aceptación de este régimen puede ser de un 8%”, afirmó Rodríguez en una entrevista a Voz de América.

El cantante venezolano agregó que “el comunismo, socialismo, populismo, quieren destrozarlo todo, crear caos, esos movimientos son gestionados por Cuba y Venezuela para desestabilizar a uno de los países más estables de América Latina que es Chile. La libertad individual del hombre, cuando eso se termina se terminó todo, somos objetos, números, cosas, no somos seres humanos para un sistema como esos”.

