Julio Chávez: Tras el aumento los trabajadores pueden adquirir más productos

Anaisa Rodríguez desde el Parlamento / 15 oct 2019.- El diputado a la AN Julio Chávez (Psuv-Lara) aseveró que los venezolanos pudieron adquirir más productos al cobrar el aumento salarial decretado por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Cuando se le transfirió y se le depositó el pago que corresponde a 150 mil y 150 mil de cestaticket, la gente en definitiva sin que esto fuese anunciado, pudo tener poder adquisitivo, para adquirir algunos productos”, dijo en declaraciones a Noticiero Digital antes de la sesión de este martes.

Recordó que el gobierno de Nicolás Maduro canceló en diversas oportunidades el diferencial de nómina a la empresa privada para que los aumentos salariales no afectaran la estructura de costos.

“Hay que destacar que uando el Estado ha hecho esfuerzos a pesar de la agresión, del bloqueo, de asfixia, le pago el diferencial de nómina a la empresa privada, para que los incrementos de salario no incidieran abruptamente en los precios y pese a esto no tenían excusas para incrementar los productor y los hicieron de manera desconsiderada. Cuando eran aumentos de 30%, aumentaban 500%”.

Consideró “un aumento de salario en la estructura de costos no debe afectar los precios. Son quienes controlan la economía del país que es el sector privado, podemos ver quien intenta proteger el salario y quienes por el contrario desde el sector privado arremeten contra el trabajador venezolano”.

Reiteró que el oficialismo está dispuesto a dialogar con los sectores de la oposición que no se han integrado a Mesa Nacional. “Está nuestra voluntad política de seguir avanzando en estos acuerdos, estamos seguros de que se va a incorporar el resto de la oposición que no quiere una guerra para nuestro país”.

“La inmensa mayoría quiere que se siga avanzando en las negociaciones y dirimir las diferencias y encontrarnos en una elección de parlamentarios que corresponde en 2020, para que se diriman las diferencias y no tenemos ninguna duda de que vamos a ganar la mayoría de la AN, porque vemos que del lado opositor no tienen interés en las elecciones parlamentarias, ni liderazgo sólido, ni un proyecto nacionalista, sino que al contrario están aspirando la aplicación de paquetazos como paso en Ecuador y fue rechazado por el pueblo indígena”, dijo Chávez.

Etiquetas: aumento salarial | Julio Chávez | Venezuela