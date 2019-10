La deuda de @juanperozom

Aunque muchos en el municipio Libertador de Carabobo, confiaron en un militante del Psuv, prácticamente desconocido hasta que Francisco Ameliach le levantó la mano, pocos previeron la decepción de verlo convertido de alcalde a twittero por obra y gracias del ego descontrolado. Si hoy existe gestión de gobierno en el municipio Libertador solo se la encontrará vía Twitter, Facebook o Instagram.

Recientemente, la Secretaría Seccional de Asuntos Municipales de AD – Carabobo presentó a la opinión pública un informe de “obras inconclusas, fallas de servicios públicos y desinversión” relativa a esta entidad que resultó demoledor. Empezando por el Distribuidor “La Esperanza” que cumplirá pronto 15 años sin terminarse, el Parque “Los Abuelitos” próximo a los 17 años, la nueva sede del Liceo Barrerita 15 años, el nuevo Cementerio Municipal (Cerca del Cementerio del Oasis) 10 años de deuda… pero ¿qué más se puede esperar de quien ni siquiera ha podido rehabilitar el espejo de agua de la Plaza “Victoria” ubicada frente a la sede de la alcaldía?

La excusa habitual es “no tenemos presupuesto”, la excusa para los panas y, dicho a vergonzosa media voz, es “eso le corresponde a la gobernación y a Maduro”, la excusa para los medios de comunicación es “somos víctimas de la guerra económica” y la excusa simuladora de culpas es “eso es responsabilidad de los gobiernos anteriores” (es decir, de los camaradas Argenis Loreto y Carmen Álvarez).

El asunto se complica cuando pasamos a evaluar el funcionamiento de los servicios públicos, resulta que la Maternidad “María Ibarra” se encuentra en franco desmantelamiento y en paro técnico. Sus trabajadores han hecho toda clase de exigencias pero esa crisis no logra hacerse notar en el despacho del alcalde ubicado a escasas cuadras. Los bomberos y policías tienen sueldos de hambre y se les nota tanto en los uniformes como en los rostros lánguidos, no tienen equipos, ni insumos y menos estímulos para efectuar su importante labor. Las aguas negras desbordadas han inutilizado calles completas en el casco de Tocuyito, afectado negocios, escuelas y vecinos.

“¿En qué se gasta el presupuesto entonces?” Me preguntan los vecinos de Tocuyito y Campo Carabobo, mi respuesta es “no lo sé”. Nadie sabe ni cuánto es, ni dónde está, ni en qué se gasta el presupuesto porque la ordenanza de presupuesto es prácticamente secreta, el Concejo Municipal celebra sesiones a escondidas, tras la demolición del salón de sesiones, los mismo concejales destacan por ser conocidos en sus casas y si acaso. Las ordenanzas que han permitido la voracidad fiscal denunciada por los comerciantes (y por la cual han hecho quebrar a más de uno) no se consiguen por ningún lado para, al menos, saber por qué concepto hay menos empresas en Tocuyito (y por tanto menos empleos).

Mientras tanto, el alcalde twittero no es visto en las calles. Los contenidos que “postea” ni siquiera pueden ser vistos en Libertador porque ya no hay señal telefónica en el 70% del territorio. ¿Quién es su público? Quizá lo vean en Caracas, en Valencia o en Maracay…. Pero sus gobernados no pueden ver el tamaño de la “felicidad” por él provocada.

Los adecos de Tocuyito hemos ejercido una oposición propositiva, no nos pueden acusar de obstruccionismo, ni de bloqueo institucional al gobierno de Juan Perozo (si algo ha tenido el ciudadano Alcalde ha sido mayoría en el parlamento local y respaldo gubernamental regional y nacional). Hemos sido proponentes de soluciones, hemos planteado la discusión pública de una Ordenanza de Transparencia y de una Ordenanza de Estímulo al Emprendimiento (ambas ignoradas) y hemos solicitado incontables veces la celebración de Cabildos Abiertos para que, frente a la gente, en público, se discutan los problemas que sufrimos todos. Nada ha pasado.

Ahora, como siempre, los adecos hacemos votos para que pronto se logré una salida electoral a la crisis venezolana y, en su momento, aquí en Libertador también sean los votos los que permitan a la gente cambiar al gobierno. La gente de Tocuyito sabe dónde encontrarnos y en qué andamos, estamos detrás de la Alcaldía. Justo al lado del ambulatorio, en el casco de la ciudad. #SocialdemócratasTrabajando

[email protected]

@rockypolitica

vaya al foro

Etiquetas: Julio Castellanos