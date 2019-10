Juan Pablo Guanipa nunca se arrodilló ante el régimen, afirma Dip. Elimar Díaz

ND / 24 oct 2019 – La diputada a la AN, Elimar Díaz, sostuvo este jueves que tras el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa por la ANC, les da miedo pero aseguró que es más grande la esperanza por el cambio.

“Movilización del régimen obedece a un sistema de provocación que no les funcionó porque se quedaron sin pueblo, allí estaba un grupo minúsculo, un grupo pequeño que quería amedrentar pero que no tenía la fuerza, porque hay un pueblo que no sólo representaba al estado Zulia, sino que en Caracas había un pueblo que acompañó el sentimiento que vivimos hoy los zulianos, la emoción que vivimos hoy los zulianos de poder protestar en la calle desde Caracas diciendo y advirtiendo lo que puede ocurrir en el país, porque ciertamente lo que se ha convertido el estado Zulia es en una estrategia y en el modelo a seguir del régimen de Nicolás Maduro para así convertir a Venezuela”, aseveró Díaz a TVVenezuela Noticias.

La parlamentaria agregó que “no existe ninguna sentencia del Tribunal, no la hemos visto, si existe no la sabemos, nadie ha visto esa sentencia del Tribunal, y Juan Pablo Guanipa aún goza de la legitimidad que le dio el pueblo zuliano en el 2017 como gobernador legítimo del estado Zulia, el único delito es que Guanipa no se arrodilló ante la fraudulenta ANC, ilegítima desde su origen, todos vimos lo que ocurrió el día de las elecciones de la Constituyente, nadie salió a votar, y esos resultados no representan la voluntad del pueblo venezolano que quiere el cambio en la nación, tras el caso de Guanipa, ciertamente nos da miedo, porque somos seres humanos, pero jamás el miedo va a ser más grande que la esperanza de un país distinto, más miedo nos da seguir viviendo con miedo”.

Etiquetas: AN | Elimar Díaz | Juan Pablo Guanipa | Venezuela