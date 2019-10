José Toro Hardy: Me da mucho dolor ver a Pdvsa destruida

Oleg Kostko / 2 oct 2019.- El economista y experto petrolero José Toro Hardy explicó que uno de las cuasas del deterioro de Pdvsa es que la empresa durante el Gobierno de Chávez empezó a dedicarse a otras cosas además de la actividad petrolera al tiempo en que dijo sentir pena por su estado actual.

“A Pdvsa le cambiaron su visión y misión, era una empresa que extraía procesaba refinaba y comercializaba petróleo, pero empezaron a importar alimentos que se pudrieron en los puertos, a construir viviendas que aunque si era importante construirlas una constructora podría hacerlas, a volverse el brazo de un partido político y esta cantidad de cosas que no estaban en la empresa que la deformaron, politizaron y hoy en día Pdvsa lamentablemente me da mucho dolor verla destruida”, expresó Toro Hardy en RCR.

Sobre el reportaje de Bloomberg sobre el estado actual de la industria petrolera del país dijo que “eso es el resultado de un deterioro masivo de la industria petrolera como tal, que desde 2003 se despidieron a muchos trabajadores que acumulaban años de experiencia y más nunca nuestra industria conto con el personal calificad”.

Además recordó que la Ley de Hidrocarburos promulgada por el difunto expresidente Hugo Chávez en el 2008 vía habilitante es otro de las causas que contribuyó a la crisis del sector. “En 2008 se aprobó una Ley de Hidrocarburos vía habilitante sin consultarla con nadie y que hizo inviables las inversiones petroleras además de la falta de seguridad jurídica”.

“Es posible recuperar la industria petrolera, aún tenemos grandes reservas de petróleo pero para hacer uso de ellas tenemos que recuperar la industria petrolera a través de inversiones y el estado no tiene la posibilidad de hacer esas inversiones porque no tiene recursos el sector privado nos e arriesgara porque no hay seguridad jurídica y si no se produce un cambio en políticas económicas y en el modelo del país la industria está condenada a desaparecer con el tiempo”, agregó el economista.

Además, alertó que pronto el petróleo dejará de ser el principal combustible del mundo en los años próximos. “La vida útil del petróleo se está acortando porque en 20 años más el petróleo empezará a ser desplazado por otros agentes menos contaminantes producto del temor al calentamiento global y lo único que impide que recuperemos nuestra industria es la terquedad de un régimen anacrónico, dogmático y corrupto que está coartando las posibilidades de recuperarse y ha obligado a migrar a casi 5 millones de venezolanos”.

Citgo y Crystallex

Referente a la demanda de Crystallex sobre Citgo y el reciente fallo a su favor aseguró que el primer culpable de dicha situación fue la política de expropiaciones sistemáticas de Chávez.

“Hay que recordar que esto empieza cuando veíamos a Chávez vociferando en una esquina exprópiese, exprópiese y exprópiese y parte de esos que fueron expropiados fue Crystallex que ni siquiera era una petrolera sino una empresa minera con una concesión para explotar oro, le expropiaron sus activos no les pagaron lo que valían ganaron una demanda por 800 millones y como el régimen no quiso pagarle fueron a Delaware y quieren cobrarse con los activos de Citgo”.

No obstante, dijo ser optimista alegando que dicha medida se va a apelar. “Esa decisión no es definitiva esa se va a apelar y se llevará adelante pero una cosa debemos entender los activos de Citgo en EEUU no pueden ser embargados porque están protegidos por una serie de medidas, ahora esas medidas pudieran ser temporales y es indispensable resolver la deuda sino refinanciándola”.

Además alertó también sobre una serie de bonos de la república que se encuentran sin pagar los cuales deben ser renegociados, aunque dijo que eso solo puede hacerlo un gobierno nuevo. “Hay más de diez mil millones de dólares en bonos de la República en default pero tiene que haber una negociación en conjunto y eso solo podría hacerlo un nuevo gobierno que tenga la confianza en el país”.

