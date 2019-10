José Rafael Guzmán: Estuve preso en EEUU y fue un “pequeño infierno” (video)

Oleg Kostko / 26 oct 2019.- El animador y humorista, José Rafael Guzmán, reveló en redes sociales que estuvo dos meses sin aparecer ante el público debido a que estuvo preso en EEUU, aunque no aclaró las razones de la detención.

Así lo dio a conocer el humorista venezolano a través de un video en su cuenta de Instagram:

“He estado dos meses y medio desaparecido y el motivo de esta desaparición forzosa es que justamente estaba terminando mi viaje por EEUU donde grababa un documental y pasando por un checkpoint sencillamente me detuvieron durante todo este tiempo en una pequeña cárcel”.

“Para mí fue un infierno pequeño donde pasé los dos meses más miserables de mi vida y donde tuve que aprender y hacer cosas que nunca creí que las iba a ver y donde tuve que usar mis habilidades no solo para que no me mataran sino para que no me violaran, cosa que era completamente posible y hablo de manera literal”.

“Los motivos por los que tuve que pasar por esta pesadilla son motivos por los que espero que dentro de muy poco los vamos a ver como ridículos y absurdos pero hay que entender que aún no estamos en ese día”.

“Las personas que se preocuparon por mi estoy muy impactado que les doy mis absolutas gracias y les puedo jurar que me sirvieron de mucho cuando estuve allá adentro y a los que se alegraron por eso les digo que ya terminó y que despeas no quiero lloraderas”.

“Con respecto a mi salud mental porque muchos se han preguntado ‘oye que le pasó a Rafael’ miren les puedo decir que ahorita si es verdad que estoy absolutamente desquiciado asi que agárrense esos cachetes que lo que viene es comedia”.

Lea más: Lacava instaló en Valencia murciélago con luces (fotos)

vaya al foro

Etiquetas: detención | EEUU | José Rafael Guzmán