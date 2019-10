Cantinfleando, ¿Maduro y Guaidó?

Declarado así por la Real Academia de la Lengua, Cantinflear es un juego de palabras, de repertorio dialéctico, de cháchara que no dice nada, sin sustancia, camuflado, vacío, inexpresivo, propio al vivían de suburbio que se regodea en la guasa y el cuento o, de partido político venezolano que reedita la incongruencia absurda de patraña para el chavismo y la oposición, en significados y significantes.

!Ahí está el detalle! La expresión cantinflear y lo cleptocrático chavista de cuartel instituido por Hugo Chávez para la corrupción sin que se sepa, violar derechos humanos sin que los miren y los desperdicios de las masas, que llama pueblo, para que coman basura sin saberlo, no tiene nada que ver con lo de “Ciudadano”.

Así la frase cantinflear se convierte en término para la acción de “Corromper”: déficit democrático de políticos formales en Venezuela, amoralidad en los principios institucionales y deficiencias del sistema “Corrupto”, sin procesos de inspección o de balance para supervisar sus acciones, se hace comedia.

El sistema funciona para el bribón y el régimen con la oposición resume los “operativos” donde se juega con la palabra, la moral, los pactos, los dineros públicos, con sus fuentes: petróleo, explotación del oro, narcotráfico, terrorismo y las organizaciones internacionales solidarias con Venezuela, aportan presupuestos a la crisis, con fundamento en los diputados, que sin sueldo, viáticos, dietas o pasajes, cantinflean.

Encargado de la operación “Libertad”, Roberto Marrero, detenido por ordenes de Nicolás Maduro, agravaría el descontrol, sin control y Juan Guaidó delegaría competencias a su hermano Gustavo Antonio; sin juzgarlo, es aludido por la Voz de América y otros organismos, como personaje inmiscuído en cantinfladas y manejo de dinero, vinculado con Henrique Capriles Radonski y millones de dólares entregados en sobornos por la constructora brasileña Odebrecht , con la investigación que adelanta la Fiscalía de Suiza que enloda gran parte del arco político latinoamericano, la indagatoria del Departamento de Justicia de Estados Unidos al caso.

Juegos, pagos e intereses de cantinflada, lo cleptocrático de Chávez y los 350 dólares que debían entregarse a los representantes de la fracción Opositora de la Asamblea Nacional; y no sería de satisfacción para los diputados que reclamarían la diferencia; no a Juan Guaidó, sino a los misterios del whatsapps, los emails y correos para ganar y no perder tiempo con los asociados al Nuevo Diálogo de Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Jorge Rodríguez que condicionarían el voto, el maletín y la lealtad.

Para reír y no llorar, los Embajadores nombrados por Juan Guaidó, en el juego de la palabra Cantinflear, sólo 19 fueron aceptados por los 55 países que conocen o nada saben; en la ONU, con sus 198 países, repite el mismo número y de los 5 al Consejo de Seguridad, sólo los EEUU, ¿cómo llamar esto?

El cantinfleo es aborrecible: Carlos Vechio en la Embajada de Venezuela en los EEUU, sin saber, es; Julio Borges, que se acerca a Donald Trump, Mike Pompeo y Elliott Abrams, les habla en inglés, pero Miguel Pizarro, dentro de lo que no se sabe, y mucho menos conoce, lo que corre en la ONU y parece diplomático. !El conflicto debe ser regional!

Venezuela un presente, sin presidente, y sin futuro, es de premonición: Nicolás Maduro sin permiso de nadie, con una espada, se va a Rusia, Diosdado Cabello que no es nadie, a Corea del Norte para entregar una carta y un regalo, Delcy Rodríguez , sin ser nadie, a la ONU para hablar a nadie; Juan Guaidó, al limbo Shakesperiano de ser o no ser nadie; y, los militares que no entienden de nadie, a prácticas de tiro al blanco en el Zulia y San Antonio del Táchira, con aviones y tanques, mientras esperan por Timoteo Zambrano y Jorge Rodríguez que activen los juegos del gato y el ratón y los condicionamientos del venezolano que no es “Ciudadano” sino “pueblo”.

De comedia la tragedia, cuando la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anuncia que destinará 52 millones de dólares en asistencia para la Asamblea Nacional, los medios independientes, la sociedad civil y el sector salud, nuevo financiamiento que suma a los 520 millones de dólares en asistencia humanitaria que los norteamericanos han brindado en respuesta a la crisis venezolana y, con ese espanto, el concepto “corrupto” que no viaja a caballo y la decisión de control del dinero por el Departamento de Estado.

Con apariencias y cantinfladas, Nicolás Maduro, que llevó la espada de latón bolivariano a Vladimir Putin, se devuelve a Venezuela sin dinero, pero con vacunas: no revela que ha tomado la decisión equivocada y ha sido estafado y que no sepa nadie que ha venido.

Con la cantinflada: Pueblo-Chavismo y Oposición una trama compartida de olor a podrido que se ha hecho masa y no “Ciudadanía”, que horror.

