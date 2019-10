El líder de la sociedad democrática en el municipio

“La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado” Henry Kissinger (1923 – ) Político estadounidense

Es indiscutible que el líder nacional de la sociedad democrática es el Ing. Juan Guaidó. Ese liderazgo requiere que en las regiones y localidades, existan lideres con legitimidad y comprometidos, para darle direccionalidad a todas las líneas y estrategias que vayan surgiendo a los efectos de lograr el objetivo. A saber: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Establecido el guía y los pasos para lograr un resultado, que nos permita recuperar la libertad y la democracia, entonces, no hay que hablar. Hay que trabajar.

La conducción política no puede dejarse en manos de advenedizos, sectarios, sin compromiso y legitimidad. En ese sentido, en la primera etapa de la cruzada, un grupo de experimentados dirigentes políticos nos unimos, llenamos un vacío y asumimos la dirección del proceso. El balance fue y es positivo. Estuvimos a la altura del compromiso y logramos darle organización, direccionalidad y conducción a todas las directrices que emanaron del líder nacional. Nunca nos separamos y mucho menos discutimos los eventos anunciados. Los discutimos, adaptamos a nuestra realidad y procedimos en consecuencia. Hicimos la tarea.

Una vez cumplido ese período y entendiendo, que los escenarios políticos han evolucionado y cambiado, estamos obligados a adecuar nuestras acciones a las nuevas realidades y colocar la conducción de la unidad en manos del legítimo liderazgo de la sociedad democrática y como los buenos soldados que no se ofrecen ni se niegan, estar dispuestos a atender el llamado con el sano propósito de continuar siendo útiles, no importantes. Es por ello, que hemos propuesto, que el proceso unitario, ahora, lo lidere el alcalde, quien por añadidura fue elegido por la unidad de todos los factores de oposición que hacemos vida en el municipio. Es válido, también, para el gobernador a nivel regional. Es cuestión de consecuencia y lealtad con los soportes del triunfo. En eso no puede haber discusión.

La unidad no se proclama, hay que construirla y practicarla. Igual sucede con la oposición. No basta decirse de oposición. Hay que hacer oposición y demostrar con hechos que estamos y somo de oposición. Y, como la unidad de la oposición sirve para elegir, una vez electos, estamos obligados a asumir el liderazgo con determinación y sin ambages. Esperemos el llamado del alcalde para reorganizar, redefinir y reorientar las nuevas acciones de la oposición, para que la lucha no pierda fuerza y se mantenga intacta la esperanza del pueblo en el anhelado cambio. Estamos a la expectativa y dispuestos a asumir el puesto de lucha que se nos asigne. Es la posición correcta.

La unidad de los factores de oposición no tiene dueño, pero requiere de un líder con suficiente amplitud que le dé conducción para llevarlos a lograr los resultados que todos anhelamos y aspiramos. Mientras tanto, no ha habido, no hay, ni habrá vacío, porque hay un equipo de hombres y mujeres comprometidos, con suficiente experiencia y determinación, que ha conducido, conduce y conducirá, de ser necesario, el movimiento unitario de oposición hasta que sea necesario. Nadie se rinde y mucho menos se entrega.

Twitter: @Cheotigre

[email protected]

[email protected]

http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/

http//www.aldabonazos.blogspot.com

vaya al foro

Etiquetas: José "Cheo" Salazar