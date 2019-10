La opción para solucionar la crisis del país

“Mirad, en la vida no hay soluciones sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas y las soluciones vienen” Antoine De Saint-Exupéry (1900 – 1944) Aviador y escritor francés

Todos los venezolanos, con sus matices obviamente, coincidimos en que la salida a la pavorosa crisis que azota al país tiene que ser constitucional, democrática, pacífica y electoral. Eso no tiene discusión. El problema es cómo, logramos darle viabilidad y concretar esa propuesta. El Presidente Juan Guaidó, había puesto sobre la mesa una ruta “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. El régimen usurpador, se niega a soltar el coroto y cierra ese camino. Es conservar el poder a sangre y fuego. No les importa el sufrimiento del pueblo.

En todo caso, no tienen opción. La crisis avanza. El hambre, la hiperinflación, la crisis de los servicios públicos y la parálisis del país, no soporta más dilaciones. Entendiendo ese tenebroso escenario, que puede convertir a Venezuela en un polvorín, el Presidente Guaidó, flexibiliza la propuesta. Todos se separan de los cargos (usurpador y AN), se abre paso a la conformación de un Consejo de Estado (gobierno de unidad y emergencia nacional), reinstitucionalización de los poderes públicos (equilibrados e independientes) y celebración de elecciones libres y competitivas. El pueblo, como corresponde, tomará la decisión. Es lo correcto.

No hay espacio para la manipulación. Es partir de cero. No hay usurpación. No ceden el poder a la legítima Asamblea Nacional y se abre el camino para que, mediante el voto universal, directo y secreto, con árbitro imparcial, condiciones igualitarias y con observación internacional calificada, el pueblo, depositario de la soberanía, la ejerza y decida su destino. Es una proposición impecable. En ese momento, se abren las todas las posibilidades, para que el país recupere la senda del bienestar y el progreso. Hay que dar una oportunidad a Venezuela.

El legítimo gobierno democrático que surja de esa elección debe abrir todos los mecanismos de diálogo, conformar un ejecutivo lo más amplio, capaz y representativo posible e iniciar la reconciliación y reconstrucción de la economía. Ese gobierno, desde luego, tendrá el reconocimiento unánime de todos los países del mundo, cesarán las sanciones y podrá acceder al crédito y la ayuda internacional para adelantar políticas que mejoren y reactiven el aparato productivo, recuperen las condiciones salariales, sociales y conduzca al país por los senderos del bienestar y el progreso. Es el momento de la solución.

El Presidente Juan Guaidó ha puesto sobre la mesa la solución al conflicto y la pavorosa crisis. Hay que tener espíritu de grandeza, desprenderse de ambiciones personales y grupales y colocar el destino del país en manos de su verdadero y único dueño: el pueblo. Esa es la opción para la solución a la crisis del país. Las fuerzas que pueden desatar los demonios de la violencia están en marcha. Hay que tener cuidado porque, entonces, el remedio puede se peor que la enfermedad. ¿O no?

