Canto americano de las desigualdades

Ha pasado una semana desde el viernes 18 de octubre, justo un mes después de la celebración chilena de su fiesta de independencia. Han sido cientos de miles las personas que comenzaron por “evadir” los torniquetes del metro, ante un incremento de 30 pesos que muchos aseguran no pueden pagar, los que se han mantenido en las calles dejando salir una rabia que tenían contenida desde la época de la llamada “concertación”.

Por el Chile post dictadura militar, han desfilado gobiernos de derecha e izquierda y el gran resumen es que el progreso mostrado por las cifras macroeconómicas no tienen reflejo en la cotidianidad de esos que ahora piden cambios estructurales.

En los medios se habla de “millones de personas” protestando pacíficamente y de un grupo de tal vez mil violentos e intolerantes que para algunos, en preacuerdo con las propias estructuras del Estado, van destruyendo y robando todo lo que pueden con el objetivo de justificar la militarización de las calles, bajo el conocido concepto de la “terapia de shock” bien usada por el Presidente Piñera.

Hasta este punto y más allá de las imágenes de multitudinarias manifestaciones, enfrentamientos, 18 muertos que incluyen a un niño de 4 años y las denuncias de “crucifixiones de detenidos”, todo se mantiene bajo el manto de la verdad a medias de los medios y de los sesgos propios de las visiones particulares enjauladas por rejas de fanatismo proyectada en redes sociales.

Pero lo que se puede sentir es el malestar, escuchar relatos como el del conductor de autobús que aseguró: “Tengo dos cánceres, trabajo con pañales y me pregunto si Piñera está viendo esto como presidente o como empresario”, dicen mucho del desgaste de los viejos modelos y discursos que no responden a los sentimientos y aspiraciones de una población que se siente agotada de no “poder llegar a fin de mes”.

Chile, decía el Presidente a sólo unos días, era un “oasis en la región”, pero al parecer dicho oasis no era más que un espejismo. Afirmaciones como esta o como la de “estamos en guerra”, sólo han servido para enardecer aún más el ánimo de los manifestantes que se burlan de la activación del toque de queda y que siguen pidiendo no solo la renuncia del Jefe de Estado, sino que plantean hechos más contundentes como, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente y la redacción de una nueva constitución nacional.

Chile es uno más, en los últimos meses hemos visto arder Quito, Lima, La Paz, como olvidar el caso Venezuela y hasta Beirut; pero lo lamentable en este punto es ser testigos de la sordera selectiva de aquellos que deberían convocar a soluciones nacidas del clamor colectivo usando la represión como única forma de gobernar. Todo Gobierno que enfrenta a miles de ciudadanos en las calles pidiendo su renuncia, debería ser capaz de comprender su fracaso y dar un paso al costado.

Sería maravilloso que los gobernantes del continente entendieran que las épicas sublimes calcadas de la historia antigua no surten efecto en oídos millennials. El “hombre nuevo” al parecer por fin nació y nació para reclamar oportunidades, esperanza, futuro, alegría, libertades, salud y educación y sin ánimos de parecer anarquista, le importa muy poco si el Estado que sea capaz de brindarle eso sea de derecha o de izquierda. Los manifestantes de cualquier parte están gritando “queremos que se vayan todos”,dejando claro un sentimiento que podría terminar por una ola de anarquía total o por el surgimiento de nuevos “mesías”, dios libre a la región de un Hitler del Siglo XXI, pero es una posibilidad.

La buena noticia es que, por ejemplo, según estudios publicados este viernes por la agencia “Stat Knows” el sentimiento que mayormente identifica a los manifestantes chilenos es el de la esperanza, con más del 58% dentro de opciones que plantean la rabia, confusión y alegría y uno podría preguntarse ¿esperanza? Pero resulta que si, la esperanza se basa en el hecho de que por primera vez en mucho tiempo los que se sienten desprotegidos en medio del “oasis” están abriendo los titulares de la prensa, han obligado a la clase política a pedir disculpas y la llevaron a plantearse debates que llevaban años engavetados como los de la reducción de la jornada laboral.

Esto apenas comienza y comienza no sólo para Chile, sino para toda la región, una suramérica tan rica que tiene a millones pasando hambre y recorriendo sus fronteras para poder sobrevivir, un continente lleno de políticos sin mayor ética que la que marca sus cuentas en paraísos fiscales, de represores que usando brazaletes azules o rojos disparan por igual contra el pueblo cada vez que este levanta la voz en su contra. Es contra ellos contra quienes los pueblos, hoy más conscientes y despiertos que nunca marchan, se aglomeran y manifiestan.

América Latina parece estar comprendiendo que ni desde la derecha neoliberal que busca solucionar las desigualdades del mercado con más mercado, ni desde las izquierdas populistas que se enamoran del poder y no son capaces de soltarlo aunque su pueblo se los grite en la cara cada día, lograremos consolidar una mejor repartición de la riqueza manifestada en empleos y salarios dignos, educación para nuestros hijos y salud para nuestros abuelos.

Llegó la hora y la gente lo sabe, los políticos lo saben, el cansancio es imposible de ocultar y acá la pregunta es saber si se está del lado de los opresores o de los oprimidos, más allá del resultado estas imágenes, gritos, llantos y cantos quedarán en nuestro ADN y el cambio en algún momento ha de llegar.

Expresidente de VTV

