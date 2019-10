Joel García: Requesens no es objeto de negociación en la “mesita” del gobierno

ND / 31 oct 2019.- El abogado defensor del diputado Juan Requesens; Joel García, dijo este jueves que el parlamentario no está dentro de los presos políticos que pudieran ser objeto de “negociación”, a diferencia de los demás excarcelados.

“Hay unas negociación con un grupo que se atribuye la representación de la oposición. Sin embargo, tengo entendido que Juan Requesens no está dentro de los presos políticos que pudieran ser objeto de negociación, por qué lo digo, porque si así fuese por lo menos sus familiares o abogados hubiesen sido consultados, no por el Gobierno, porque ellos saben que hay allí, sino por la gente que se tribuye la representación de la oposición para que nosotros les demos las herramientas para que ellos puedan negociar. Si eso no ha ocurrido es porque él no está entre los planes de la mesita de negociación”, señaló García.

En el marco de la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y factores minoritarios de oposición, se han excarcelado varios líderes y dirigentes políticos. Más recientemente, hace una semana, fueron 14 presos políticos excarcelados de El Helicoide.

9 de estos, precisa el Foro Penal, ya tenían boleta de excarcelación.

En estas excarcelaciones fueron liberadas personas ligadas al supuesto atentado a Maduro, del cual también vinculan a Requesens, dice la versión oficial del caso.

Antes de que se produjeran las recientes excarcelaciones, García confirmó que representantes de esta mesa diálogo sostuvieron reuniones con un grupo de presos políticos, entre los cuales no estuvo incluido Requesens.

“Este proceso ha estado plagado de irregularidades y retardo procesal. Ese retardo procesal no es causado por circunstancias ajenas al tribunal o ajenas al poder judicial, por el contrario, es causado por ellos. Estamos en una en la fase tercera de un proceso penal, que es la fase del juicio oral y público. Ya cumplimos con la fase de investigación o preparatoria. Hicimos la fase intermedia con la audiencia preliminar donde admitieron la acusación del Ministerio Público y los siete delitos que se le imputaron. Hoy en día está acusado de esos siete delitos”.

