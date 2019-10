Hugo Carvajal a Diario Las Américas: “El cartel de los soles es un mito”

ND / 16 oct 2019.-El ex director de la Dgcim, Hugo Carvajal, calificó como un mito el cartel de los soles que estaría conformado por miembros del alto mando militar en Venezuela, aunque no negó que existen funcionarios militares que se lucran con el narcotráfico y otra actividades ilegales.

“He repetido que eso es un mito. Conozco muy bien a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, y te puedo asegurar que no está estructurada como un cartel. Lo que quiero decir, es que dentro del inmenso deterioro moral que existe, en la FANB se lucran del tráfico de droga y el Gobierno lo permite, es más lo estimula, aunque no necesariamente la institución opera como una estructura organizada. Repito, toda Venezuela está al servicio del narcotráfico porque la voluntad del Presidente no pasa por evitar la criminalidad. Ninguna exportación de drogas excluye la complicidad de funcionarios del Estado en puertos y aeropuertos. De eso se trata”, argumentó Carvajal en una entrevista dada a Diario Las Américas.

Y agregó: “Es la burocracia del Gobierno al servicio del delito. ¿Qué hace la autoridad aeronáutica que tiene la obligación se supervisar vuelos que salen y entran? ¿Y los jefes de seguridad? ¿Y las aduanas aéreas y marítimas? ¿Y la dirección antidroga de la Guardia Nacional? Nadie ignora lo que allí sucede. Todos son cómplices. Se trata de operaciones delictivas puntuales en sectores claves. Es la multiplicación del delito que opera en cada lugar según su propia dinámica. No es que el director antidrogas de la Guardia Nacional instruya a su personal para actuar como socio del narcotráfico, pero los efectivos de ese componente –por el deterioro moral y económico- trabajan para que nada impida el tránsito de la droga por el país y para que sea enviada a distintas partes del mundo, transportada por los medios necesarios. Puedo asegurar que los jerarcas del régimen están al servicio del flagelo”.

Pulse aquí para leer la nota completa en Diario Las Américas

Lea más: Critican a Stalin González y a Gustavo Marcano por ir a juego de la MLB

vaya al foro

Etiquetas: Cartel de los Soles | Hugo Carvajal | Venezuela