Hotelería está a “punto de caramelo” en Venezuela, según Consecomercio

ND / 4 oct 2019 – El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, afirmó este viernes que el actual proceso inflacionario ha sido demoledor para la industria hotelera en el país y advirtió una “merma” comercial para el último trimestre del año 2019.

“La hotelería está a punto de caramelo en Venezuela, en los últimos años se hicieron grandes inversiones para cumplir con la misión de poner a Venezuela al frente del turismo, hoy en día con la crisis se frenó la construcción de hoteles, repotenciar y todo para recibir turistas en Venezuela, no es fácil volver a arrancar en esa materia. Se necesita más camas y más inversión para que nos visiten turistas internacionales y tener una buena economía. El proceso inflacionario ha sido demoledor para la industria. El acumulado anual pasó las barreras de 2 mil 600% y en comparación con el mes de octubre del 2018 pasó el 130 mil %, esto no solo ha mermado la capacidad de comprar de los hogares venezolanos, sino que ha destruido la capacidad productiva de nuestras industrias”, detalló Capozzolo al programa A Tiempo de Unión Radio.

El presidente de Consecomercio agregó que “se debe aplicar correctivos económicos que permitan crear un clima comercial viable, para que los empresarios tengan confianza y se pueda sacar el país adelante, y nosotros los empresarios debemos impulsar ideas y ayudar. El encaje legal está destruyendo la industria, se han ido exigiendo acuerdos del sector político que marquen el rumbo económico y productivo del país, ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, porque ya no hay espacio. Venezuela no tiene una administración que haya promovido de manera efectiva el turismo, y se debe generar confianza. No sólo es tener el Salto Ángel sino saberlo vender, tener servicios, agua, internet, servicios de pago y no sólo hoteles”.

