Henkel García: Medidas económicas deberían incentivar la producción nacional

ND / 14 oct 2019 – El economista Henkel García expresó este lunes que a pesar del aumento salarial anunciado por el “régimen” de Nicolás Maduro, la hiperinflación va a continuar en el país ya que afecta a la producción nacional y el poder adquisitivo del venezolano.

“Con ese aumento hay que resaltar que desde hace ya un buen tiempo el empresariado venezolano se ha desligado de la referencia del salario mínimo, es decir, la parte baja de las nóminas de las empresas ya están pagando más que el mínimo decretado que son 300 mil bolívares, así que el impacto en la nómina privada debería ser bajo. En la parte pública ya la dinámica es diferente, porque si tienen como referencia ya el salario que decrete el gobierno nacional, allí si veremos un incremento, pero hay que destacar que la nómina pública también era complementada con determinados bonos y con ayudas de alimentos habría que ver el impacto final después de que el gobierno decida que va a hacer con los sistemas de bonos, lo que hay que entender es que la dinámica de hiperinflación continúa, es decir, las expectativas es que suba del 30% al 60% o 70% mensual, y las nóminas del sector privado se sigan elevando, los precios también, a pesar de que el aumento no va acorde con lo que hemos tenido de inflación acumulada, para que la hiperinflación se domine hay que ver un conjunto de medidas económicas mucho más amplias, mucho más coherentes, mucho más integrales, y por ahora no estamos allí”, aseguró García en declaraciones transmitidas por TVVenezuela Noticias.

El economista agregó que “el salario puede estar referido en dólares, pero igual sigue siendo un salario bajo, porque el problema no es la moneda en el cual tú percibas tu salario, el problema sigue siendo de nivel en lo que te pagan así sea de bolívares y dólares, y eso va de la mano con el poder de compra, el cual va acompañado de los niveles de producción que se tengan, si Venezuela empieza a producir más productos, entonces el poder de compra de la gente se verá incrementado. Es clave que las medidas no afecten los niveles de producción, por eso se debe aumentar los niveles de producción en Venezuela, y ha que crear planes, que no los hay, para saca a Venezuela del foso en la producción. Si llegamos a un escenario hipotético de que se eliminen las sanciones, vamos a llegar a la Venezuela de hace 1 año que había perdido la mitad de su PIB. La destrucción del aparato productivo no es por causa de las sanciones, eso vino mucho antes”.

Lea más: Usurpadores tendrán que emitir dinero inorgánico y subirá la inflación: Dip. Marquina

"Si llegamos a un escenario hipotético de que se eliminen las sanciones, vamos a llegar a la Venezuela de hace 1 año que había perdido la mitad de su PIB. La destrucción del aparato productivo no es por causa de las sanciones", explicó @HenkelGarcia en #LEV #TVVNoticias pic.twitter.com/Tckad2G3Za — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 14 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: aumento | Henkel García | sueldo | Venezuela