Los “bolsas de la derecha” se creen que Correa está aquí, afirmó Cabello

ND / 9 oct 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que la oposición venezolana representa a los intereses transnacionales de Estados Unidos, y reveló que vienen nuevos acuerdos con Corea del Norte y Vietnam.

“Lenín Moreno es un traidor y un cobarde al acusar a Maduro y Correa de lo que pasa en Ecuador. Juanito Alimaña (Juan Guaidó) es otro inmoral. Simonovis vive viajando y dándose vida. Los bolsas de la derecha se creen todo esto de que Correa está aquí, y no están sólo en Venezuela los bolsas, en Ecuador también hay. Hoy día Ecuador está convulsionada. No busquen más culpables, el único culpable es el neoliberalismo. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador. Bueno, eso va para Colombia. Dios me oiga. Y los santos también, pues. Va para Colombia, es inevitable. A ese pueblo lo masacra el paramilitarismo. Como Bolívar cabalgando viene el pueblo, lentamente, lentamente. Y soplan vientos bolivarianos por toda América. Y los santanderistas en Colombia van a tener que correr, más temprano que tarde”, aseveró Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

El representante del Psuv agregó que “hemos ganado y hemos perdido en la AN, y eso no nos afecta a los chavistas para nada. Así que ese tuit de Claudio Fermín sobre ir a elecciones en la AN no va dirigido a nosotros como diputados de la AN, sino a la oposición que no quiere perder en las elecciones parlamentarias que vienen. Ellos representan a los intereses transnacionales que vienen de Estados Unidos y el imperialismo. Con Corea y Vietnam vienen grandes acuerdos de todo tipo, como pueblos hermanos sin intermediarios, ya verán”.

#9Oct Diosdado Cabello: Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador. Bueno, eso va para Colombia. Dios me oiga. Y los santos también, pues. Va para Colombia, es inevitable. A ese pueblo lo masacra el paramilitarismo. #ConChavezNosotrosVenceremos pic.twitter.com/ip2tXD5k0q — Reporte Ya (@ReporteYa) 10 de octubre de 2019

#9oct Diosdado Cabello : Como Bolívar cabalgando viene el pueblo, lentamente, lentamente. Y soplan vientos bolivarianos por toda América. Y los santanderistas en Colombia van a tener que correr, más temprano que tarde. pic.twitter.com/hYUzoxpuJg — Reporte Ya (@ReporteYa) 10 de octubre de 2019

