Alvarado: Las regiones más pobres de Venezuela tienen menor internet

Oleg Kostko / 2 oct 2019.- El periodista tecnológico, Heberto Alvarado, denunció este miércoles que las regiones más pobres de Venezuela y también las mas remotas no estarían disponiendo de un internet de buena calidad.

“El Zulia promediaba un 65% de penetración móvil y puede decirse que es bastante pero es porque Maracaibo tiene una alta concentración de conexión, hay zonas de la región donde la conectividad baja a un 15% pero hay estados más afectados como Yaracuy y Apure que tienen una penetración del internet bajo el 20% cuando hay ciudades de Caracas y el estado Miranda la penetración del internet llega al 120% y 130%”, expresó Alvarado a TVVenezuela.

“Si comparamos la penetración del internet en Venezuela es muy desigual y mientras más pobre es la región más desigual es la conexión y si la conexión es deficiente las personas tienen más problemas para generar ingresos, comunicarse y hasta es más dependiente de las dádivas de algún político”, agregó.

Sobre Maracaibo

Previamente, el periodista explicó que la precariedad de las telecomunicaciones en Maracaibo estado Zulia se debe al robo de cables por parte de hampones.

“Mucha gente rompe cables coaxiales y tendido de fibra creyendo que allí van a encontrar cobre cuando ningún tendido de los operadores de cable tienen cobre pero igual los hampones lo roban y eso ha generado un enorme problema con los tendidos de redes en Maracaibo que son pocas las líneas fijas operativas y siento que Cantv no tiene la capacidad logística para resolver los problemas”

Explicó también que antes del “mega apagón” del mes de marzo las redes inalámbricas eran relativamente eficientes en la capital zuliana, “Antes de la hecatombe de marzo, las comunicaciones móviles en Maracaibo eran bastante eficientes incluyendo a Movilnet”.

Relató que durante la falla eléctrica de marzo la comunicación era casi imposible y que la falta de equipos para que las redes sigas operativas durante una falla eléctrica de naturaleza similar son insuficientes, ya sea por la falta de recursos o la acción del hampa.

“No teníamos manera de conectarnos de vez en cuando Movistar levantaba la señal igual Digitel y Movilnet, después de ese periodo el tema del fluido eléctrico no se resolvió pero digamos que no fue tan intenso como en esos 5 días, hoy hay zonas de Maracaibo que pasan hasta 12 horas sin luz y en ese periodo los servicios de telecomunicaciones colapsan porque muchas estaciones y repetidoras no tienen una red de contingencia o una planta eléctrica alterna que le permita sostener el servicio permanentemente y las que lo tienen tampoco son constantes porque hasta dependen de combustible, baterías etc que también se ven afectadas por robos”.

Asu juicio: “Ninguna operadora una vez hace las inversiones a ninguna le dicen ‘señores no va a haber luz ustedes tendrán que tener una red eléctrica aparte’ cosa para la que ninguna operadora va a tener capacidad en estos momentos ni menos una planta eléctrica como las que teníamos en Venezuela porque las que existen en la actualidad están desatendidas”

.@Heberto74, periodista especializado en telecomunicaciones y tecnología: Hay zonas de Maracaibo que pasan hasta 12 horas sin luz y los servicios de telecomunicaciones colapsan porque muchas estaciones no tienen una red de contingencia. #TVVenezuela por: https://t.co/d3MuvecnCV pic.twitter.com/MLNhMy6ddu — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 2 de octubre de 2019

#2Oct @Heberto74, periodista especializado en telecomunicaciones y tecnología: Hay zonas del estado Zulia donde la conectividad puede bajar hasta en un 30%. Y hay zonas del país donde la conexión se eleva hasta un 120%. #NoticiasEnVIVO en #TVVenezuela por: https://t.co/d3MuvecnCV pic.twitter.com/occ2treXgD — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 2 de octubre de 2019

