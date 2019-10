Haití al “borde del caos” por la crisis del combustible

ND / 4 oct 2019 – La crisis del combustible lleva a Haití a escenario de una película apocalíptica, y es que el agua potable escasea, la basura se amontona en las calles, grupos violentos bloquean vías, los alimentos no llegan a las tiendas, los precios no paran de subir, y las personas tienen hambre, reseñó DW.

Sumado a esto, la electricidad falla desde hace cinco semanas, los hospitales funcionan con lo mínimo, muchas empresas permanecen cerradas, y más de dos millones de niños no van al colegio, según reporta Patricio de la Torre.

“El país se está muriendo de hambre, todos los jóvenes no puede vivir ni tomarse un respiro, los jóvenes no pueden trabajar o ir a la escuela, eso es todo lo que tengo que decir”, aseguró una habitante del país.

Desde mediados de septiembre hay protestas, muchas de ellas violentas contra el presidente Jovenel Moïse, y 17 personas han muerto.

La crisis de combustible, que comenzó en agosto, fue el detonante de estos disturbios. Los manifestantes bloquean vías dificultando la distribución.

El Gobierno trata de aplacar la situación distribuyendo comida y alimentos para preparar, aunque se mantiene la disputa entre los funcionarios del Estado y el pueblo hambriento.

Lea más: República Dominicana llama a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por Haití

vaya al foro

Etiquetas: Crisis en Haití | Haiti | Jovenel Moise