Guaidó, en sepelio: Pipo era un amigo y un hermano de lucha

ND / 20 oct 2019.- Juan Guaidó lamentó este domingo el asesinato del concejal Edmundo “Pipo” Gutiérrez y reiteró que seguirá luchando por los venezolanos.

Así lo dijo durante en entierro del concejal en Petare.

“Acompañamos a los maestros, acompañamos a las enfermeras, y vamos a seguir luchando no solamente para hacer valer la lucha de Pipo sino de todos los venezolanos que sufren, que hoy no tienen agua, que no tienen cómo llevarse una arepa a la boca. Esa es la lucha que hemos dado”, dijo en declaciones.

“Con profundo dolor estamos aquí. Era un amigo, un hermano de lucha, un fundador de partido en conjunto. Un líder. Un hombre que siempre habló con la verdad, siempre dio la cara por su gente. Como lo ven aquí, muy querido además, no solamente en Barrio Unión, no solamente en Petare sino en toda Venezuela a través de su partido político (Voluntad Popular). Venezuela no está sola. Petare no está sola”.

Etiquetas: Edmundo "Pipo" Gutiérrez | Juan Guaidó