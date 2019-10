Guaidó recibió premio como político joven del año entregado por One Young World

Jhoan Meléndez / 23 oct 2019.- El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, agradeció este miércoles a la organización One Young World por entregarle el premio al político joven del año.



“Agradezco a One Young World este premio que reconoce una lucha de millones y nos muestra el futuro que queremos, y por el cual nos mantenemos de pie: un país en el que cada venezolano pueda soñar en grande, cumplir lo que sueña y ser premiado por sus talentos y vocaciones”, indicó Guaidó vía Twitter.

La organización sin fines de lucro eligió al líder del Parlamento para dicha distinción el pasado 11 de julio.

Lea más: No sería raro que “autoproclamen” un Guaidó en Bolivia, afirma Cabello

Agradezco a @OneYoungWorld este premio que reconoce una lucha de millones y nos muestra el futuro que queremos, y por el cual nos mantenemos de pie: un país en el que cada venezolano pueda soñar en grande, cumplir lo que sueña y ser premiado por sus talentos y vocaciones. pic.twitter.com/6kI4GeoOw8 — Juan Guaidó (@jguaido) 24 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Guaidó | One Young World | Político joven del año