Guaidó: Maduro traspasa minas de oro para comprar lealtades

Jhoan Meléndez / 18 oct 2019.- El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, llamó este viernes a los gobernadores del oficialismo a no prestarse a traficar el oro venezolano.



“El objetivo es muy claro, quieren convertir a los gobernadores en traficante de oro para comprar lealtades… Llamo a los gobernadores a no prestarse a traficar oro, no se presten para un juego perverso de un régimen que lo que quiere es comprarle lealtades”, apuntó Guaidó.

Por otra parte, convocó a una “gran movilización” para el 16 de noviembre.”Hoy convoco a levantarnos una vez más y el 16 de noviembre. Vamos todos a las calles: maestros, enfermeros, estudiantes. Venezuela va a la calle… Ese 16 tenemos que unirnos en la reivindicación del país. Las universidades están amenazadas. No hay universidad, maestro, hospital sin país. Depende de nosotros”, aseveró Guaidó desde el estado Carabobo.

Asimismo dijo que, “si logramos levantar este país como lo hicimos el 23 de enero, que veníamos de cero, imagínense lo que podemos hacer hoy que tenemos el respaldo. Iremos avisando semana tras semana como trabajaremos esa gran movilización. El objetivo es generar la presión necesaria”.

“El 24 de octubre, el Zulia ha convocado una manifestación en solidaridad por las crisis que está pasando toda Venezuela. Hermanos del Zulia, no están solos, cuentan con nosotros y el 24 vamos a las calles a protestar… Este proceso no inicio el 23 de enero, viene desde hace años de exigir derechos”, acotó el líder opositor.

Guaidó enfatizó que no se trata solamente de “aprobar un artículo de la Constitución porque las leyes están secuestradas, no solo es con ayuda internacional, no solo es la protesta, son todos los elementos. El 5 de enero dije que teníamos que crear capacidades para combatir a una dictadura y en ese momento nos sentíamos minoría. Hoy muchos dicen que esta es una lucha por el poder y no lo es, es una lucha por poder vivir con dignidad”.

Por otro lado reiteró que Edmundo Rada fue asesinado por el chavismo. “La dictadura nos quiere arrodillados como hace dos días arrodillaron a Pipo (Edmundo Rada) y lo asesinaron. Creen que puede arrodillar a los venezolanos pero les digo algo, Pipo hoy se multiplica en todos, representa un pueblo que no se doblega. No va a ser en vano la muerte de Pipo, Neomar, Óscar Pérez, ni la de ningún venezolano, y si la dictadura quería enviar un mensaje, le tenemos otro: estamos de pie y seguimos en las calles”.

Etiquetas: Edmundo Rada | Guaidó | Maduro | oro