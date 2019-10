Guaidó: Maduro es un disociado que hace turismo político

Jesús A. Herrera S. / 11 oct 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, dijo este viernes que Nicolás Maduro está “disociado” y que la pretensión de viajar a Corea del Norte es un “turismo político” porque es un país que no tiene qué ofrecerle a Venezuela.

“Maduro está solo, derrotado, perdido, diría que está ‘disociado’ haciendo turismo político por Corea del Norte, por algunos países que no tienen nada que aportarle a Venezuela, que no se parecen culturalmente, que no tienen ningún tipo de comercio jamás en la historia con Venezuela”, expresó Guaidó en una entrevista con Eduardo Rodríguez para América Digital Noticias.

Señaló el presidente de la AN que hay que incrementar la presión internacional, traducida en sanciones que han tocado los “bolsillos” de los funcionarios del gobierno socialista de Nicolás Maduro.

También indicó que hay que aumentar “la presión local en Venezuela”, que sería seguir ejerciendo la protesta, las cuales, dice, tendrán “importantes convocatorias muy pronto”.

En tanto, señaló que es necesario generar propuestas de “solución”, al tiempo de recordar lo planteado en Noruega: “que se desprendan de los cargos Maduro y mi persona, ir a una transición ordenada y en 9 meses tener una elección presidencial realmente libre. Una propuesta de solución que abandonó el régimen y continúa bloqueando”.

