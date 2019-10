Guaidó: Lo que va a pasar en los próximos días es clave

ND / 23 oct 2019 – El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró que están trabajando para preparar una gran marcha nacional para el próximo 16 de noviembre contra el “régimen” de Nicolás Maduro y su ineficacia.

“Son años de lucha de manera muy intensa, no solamente para mí sino para el mundo que nos acompaña, que han visto la emergencia humanitaria compleja, cuando vemos niños cargando con tobos de agua, como sucede en países de otros continentes, lo importante es que nos hemos mantenido de pie, sumando respaldos, y el deseo es que todo esto termine para todos los venezolanos, por cierto, hoy los maestros están luchando en la calle, lo cual hoy reconocemos y respaldamos, porque luchan por sus reivindicaciones y su dignidad, porque trabajan por el futuro de nuestros chamos y en definitiva por el país. Lo que le queda a la dictadura es el terror, la persecución, asesinar con el Faes como lo hicieron con Edmundo Rada, y allanar la inmunidad parlamentaria tal y como hicieron con el diputado Juan Pablo Guanipa que convoca a una marcha al estado Zulia, a quien estamos respaldando, y debemos seguir presionando al régimen hasta lograr una transición, los venezolanos continúan levantándose, como lo haremos también el 16 de noviembre en conjunto como una sola Venezuela”, expresó Guaidó a TVVenezuela Noticias.

El líder opositor agregó que “Roberto Marrero continúa secuestrado por el régimen, mi hermano lamentablemente en el exilio, la persecución a miembros de comisiones de la AN, son más de 25 personas y se suma Juan Pablo Guanipa, es lo que le queda al régimen, pero que tiene en frente a toda una ciudadanía, a todos los venezolanos deseando y necesitando un cambio. El órgano del TIAR es un claro ejemplo de que no nos hemos detenido ni un segundo para obtener el respaldo de la región, seguimos trabajando, no hemos perdido el horizonte de lucha, la región ve claramente la amenaza a la democracia por lo que pasa en otros países, los del régimen son unos incapaces, y financia a grupos irregulares para desestabilizar. Todos en Venezuela necesitamos el cambio, producir la transición, ser libres, tener elecciones presidenciales libres en Venezuela, planificar nuestro futuro, recuperar nuestra familia, poder vivir con nuestro salario que es lo que quieren los profesores, que los niños crezcan con un futuro en nuestro país, por eso estamos trabajando, no podemos perder ese horizonte de lucha, y lo que va a pasar en los próximos días es clave con las manifestaciones”.

Etiquetas: Juan Guaidó | protestas | Venezuela