Guaidó, en La Urbina: El régimen nos quiere a todos dependientes

Oleg Kostko / foto: @TVVnoticias / 26 oct 2019.- El presidente del parlamento y reconocido como presidente encargado por 60 naciones, Juan Guaidó, aseguró este sábado que el chavismo quiere a los venezolanos “oprimidos” así como “dependientes” de éste.

“Al régimen no le importa si ustedes ganan bien o comen bien, no le interesa. Quieren mantenernos oprimidos, dependientes, pero nosotros queremos ser libres y pa’ lante así que no nos rendiremos y ni nos acostumbraremos”

“Debemos seguir, no ha sido sencillo, han sido muchos momentos de sacrificios pero hemos construido una mayoría en este momento y no nos arrebatarán este país y vamos a seguir adelante”

“Eso no alcanza para sobrevivir por eso estamos protestando por eso exigen los maestros no solo para hacer lo básico que es comer sino para poder hacer más, soñar avanzar, poder educar a nuestros hijos, por eso al régimen no le interesa la vida y el bienestar de los venezolanos. Nos quieren tener acostumbrado a estar sobreviviendo, por eso es esta lucha”

“Nos quieren hacer dependientes por eso a los maestros los acompañamos no están solos y Venezuela los va a acompañar, también las enfermeras, los estudiantes y los trabajadores públicos, vamos hacia adelante (…) porque el futuro nos pertenece y todos juntos vamos a Sali8r de esta pesadilla”

“El ámbito internacional no está abandonado, está muy avanzado, protegimos Citgo pese a que la endeudaron indiscriminadamente para poder recuperar nuestro país, además hace 3 años nadie nos tomaba en cuenta y hoy depende de todos (…) y la Comunidad Internacional hará lo que tenga que hacer, nos ha apoyado mucho”

“A él no lo recibió nadie básicamente, ni siquiera los no alineados (en referencia al Mnoal), creo que a lo sumo lo recibió el presidente de Irán así que Maduro continúa solo, aislado y lo más importante y no tiene confianza para darle algún tipo de soluciones al país”

#26Oct Pdte. (E) .@jguaido desestimó la gira de Nicolás Maduro en algunos países del continente Asiático para buscar apoyo internacional. "No lo recibió nadie", expresó desde el mercado de la Urbina, en Caracas. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/vQBIrcYFHh — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de octubre de 2019

#26Oct Presidente (E) @jguaido "Al régimen no le interesa la vida y el bienestar de los venezolanos. Nos quieren tener acostumbrado a estar sobreviviendo", mencionó Guaidó esta mañana en su visita al mercado de La Urbina, donde compartió con vecinos del sector. #TVVNoticias pic.twitter.com/Py0EWfPnsu — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de octubre de 2019

