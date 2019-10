Guaidó: Hemos sufrido más de lo que hemos resistido

ND / 2 oct 2019 – El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este miércoles que a pesar de que “han sufrido” más de lo que han resistido, cada día son más y están trabajando duro para buscar salidas a la crisis que enfrenta el país.

“Los venezolanos que trabajamos queremos cambio de gobierno. La ruta que estamos construyendo es el cese de la usurpación. El 2020 es el plazo largo para los venezolanos. Estamos trabajando por el hoy. Hemos sufrido más de lo que hemos resistido, pero cada día somos más y estamos trabajando duro para salir de la crisis que enfrenta el país”, aseguró Guaidó en declaraciones transmitidas por VPItv al salir del Foro: Encuentro de Mujeres por la Libertad donde participó su esposa, Fabiana Rosales.

En dicho evento, Rosales afirmó que “cuando yo veía a esas otras primeras damas cuando me fui de gira, me di cuenta que ese rol y esa imagen había que recuperarla, y que nunca en la historia de Venezuela había existido el despacho de la primera dama. Yo le pregunté mucho (a las primeras damas) y tanto pregunté que me reuní con sus hijas para que me contaran las historias de sus madres. A mí me encantaría que en un futuro mi hija Miranda contara la historia de su mamá”.

Asimismo, Rosales pidió recuperar la “hermandad que la perdimos durante muchísimos años, y es que mi generación solo vio como destruían un país y un discurso de odio, resentimiento y rencor que nos hundió”.

