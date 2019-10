Guaidó: Estamos cerca de “provocar una transición”

Jesús A. Herrera S. / 31 oct 2019.- El presidente de la AN, Juan Guaidó, aseguró este jueves que estamos llegando al “borde de la salida” de un “ciclo histórico” para Venezuela y de provocar una transición que genere gobernabilidad.

“Estamos llegando al borde de la salida de un ciclo histórico para Venezuela, de provocar una transición, de tener estabilidad y gobernabilidad, siempre que haya factores que la generen. No quiere decir que andamos en círculos, se puede levantar la mirada”, expresó Guaidó.

El líder parlamentario negó que exista una pugna por el poder, “como el régimen quiere hacer ver al mundo”, ya que lo que existe es una “lucha” por recuperar “la normalidad”.

“El régimen quiere hacer ver al mundo que en Venezuela hay una pugna por el poder y no es así, aquí hay una lucha es por recuperar la normalidad, vivir con dignidad, que no sea una hazaña llegar a Caracas, ir a trabajar, que no sea una hazaña estar en familia”, apuntó, al tiempo de enfatizar que el objetivo del gobierno de Nicolás Maduro es “normalizar la crisis”.

“El objetivo del régimen es normalizar la crisis, la emergencia, entregar una caja de comida y pretender que les demos las gracias por eso. Crearon la emergencia, destruyeron el campo, nos hicieron dependientes de las importaciones y ahora pretenden que les den las gracias por un subsidio de alimentación que ellos crearon”, señaló desde la UCAB.

En tanto, indicó que si bien la “dictadura” de Maduro está “derrotada”, no han ganado, pero “tenemos la oportunidad de ganar y eso pasa por la unión de todos los factores”, como la sociedad civil, la denuncia firme, el Parlamento, además del apoyo internacional. “Cosas que tenemos como nunca antes”, sugirió.

“Cada uno de los que estamos aquí queremos dejar de mendigar por comida o agua, y logramos este momento porque no hemos dejado de actuar y hoy tenemos una estrategia a pesar de los errores. Depende de nosotros hoy insistir por una solución al conflicto. La solución es unificar todas las luchas en una. Hoy hay un país unido reclamando por sus derechos pero no lo podemos dejar guardado en la casa, no podemos ser presa de la desesperanza”, expresó.

