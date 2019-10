Guaidó, en Vargas: La lucha es para poder vivir con dignidad

ND / 4 oct 2019 – El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, visitó este viernes la comunidad del sector Mañongo en el estado La Guaira, antiguo estado Vargas, y recalcó las denuncias de los vecinos quienes le dijeron que deben caminar kilómetros para llevar agua a sus casas.

“#Ahora @jguaido, presidente encargado de Venezuela, realiza una visita a la comunidad del sector Mañongo, en el estado Vargas, donde conversa con vecinos de la zona, quienes le hacen saber las necesidades y dificultades que padecen por las fallas en los servicios básicos”, posteó la cuenta Twitter de TVVenezuela Noticias.

“La lucha en Venezuela es para poder vivir con dignidad. Me crié por aquí cerquita, este sector me ha dado todo, los habitantes deben caminar kilómetros para llevar agua a sus casas, no tengan duda de por lo que estamos luchando, no olvidamos nuestras raíces, y lo más importante es hacia dónde vamos y vamos a recuperar nuestro país”, afirmó Guaidó.

#Ahora @jguaido, presidente encargado de Venezuela, realiza una visita a la comunidad del sector Mañongo, en el estado Vargas, donde conversa con vecinos de la zona, quienes le hacen saber las necesidades y dificultades que padecen por las fallas en los servicios básicos. pic.twitter.com/uzfKJoS7iT — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 4 de octubre de 2019

El Presidente (E) de Venezuela, @jguaido , visitó el sector Mañonga en Montesano, estado Vargas. “La lucha en Venezuela es para poder vivir con dignidad”, aseguró. pic.twitter.com/TqMGnXY96c — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) 4 de octubre de 2019

