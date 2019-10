Guaidó, en Caricuao: Los chamos, el futuro del país, pierden su tiempo caminando kilómetros para buscar agua

Anaisa Rodríguez / 5 oct 2019.- El presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hace un recorrido este sábado en la mañana por el Mercado de Ruiz Pineda en Caricuao desde donde criticó la emergencia en los servicios públicos.

“Hay sectores que tienen años sin agua; personas que tienen que recorrer kilómetros, nuestros chamos, estudiantes, para buscar agua – ellos que tienen que ser el futuro”, dijo en declaraciones a [i]TvVenezuela[/i].

Además, resaltó que no solamente está en Caricuao acompañando a la gente “sino viniéndolos a buscar para solucionar esta situación”.

Guaidó recordó que está realizando una gira por todo el país en el marco de la llamada “Operación Libertad”. “Vamos a ir a los sectores, como hicimos este viernes, para la instalación de los Comandos por la Libertad, porque el tiempo sí importa; estamos en emergencia y tenemos que solucionarla muy rápido”, aseveró.

“Con Guaidó no habrá más hambre, ni miseria”

El habitante de la parroquia Caricuao Jesús Jaramillo, expresó que Guaidó es la esperanza para resolver la crisis del país. “El presidente ha venido a visitar a la parroquia para darle el mensaje de fe, de esperanza a todos los habitantes de esta zona, para decirles que muy pronto habrá un nuevo amanecer, una nueva Venezuela, la Venezuela del cambio, de la esperanza, no habrá más hambre, no habrá más miseria, ese es el renacer de la primavera”.

Por su parte, Marbelia Bozo, manifestó su apoyo a la ruta marcada por Guaidó, el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. “Nosotros los de la parroquia estamos muy contentos, venimos en unión y solidaridad por la lucha de la libertad de nuestro país con nuestro presidente Juan Guaidó, estoy segura que más pronto que tarde, lo vamos a lograr”.

Guaidó conversó con un joven venezolano que regresó hace poco de Ecuador y quien le comentó que fue rechazado por ser venezolano. “Estuve 2 meses en Ecuador y pasamos bastante trabajo, me tuve que regresar, es malísimo, los venezolanos están en las calles, tirados como si fuéramos unos mendigos. A mí me decían: ¿Tú eres de Venezuela? Aquí no hay trabajo. Nada más la mirada se siente pesada, de xenofobia, estuve solo 6 meses y me regrese porque no hay trabajo para los venezolanos”, aseveró.

A lo que Guaidó respondió: “Maduro quiere hacer ver que esta lucha es por el poder y no es así, esta lucha es por poder vivir con dignidad, para que la gente se regrese, ayer en la Guaira vimos a la gente con 2 años sin agua, los carajitos caleteando agua por kilómetros, en vez de ir al colegio”, rechazó.

Etiquetas: Caricuao | Comandos por la Libertad | Juan Guaidó