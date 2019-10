Guaidó: El régimen es el que respalda a grupos narcoterroristas

ND / 9 oct 2019 – El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, afirmó este miércoles que en la AN se ratificó el acuerdo en apoyo a denuncias hechas por el mandatario de Colombia, Iván Duque, en contra de organizaciones narcoterroristas en Venezuela.

“Ayer, en la Asamblea Nacional, ratificamos el acuerdo que declara al ELN, Disidencia de las Farc, paramilitares, rastrojos y grupos irregulares como organizaciones narcoterroristas, y respaldamos las denuncias hechas por el Presidente Iván Duque ante la ONU”, posteó Guaidó en su cuenta oficial Twitter junto a un video de sus declaraciones de este martes donde dice que “voy a solicitar en esta Cámara que se apruebe este acuerdo que se vote de manera uninominal, para que el pueblo de Venezuela vea quien respalda a paramilitares, guerrilla, disidencia de las Farc, ELN, y quien defiende la soberanía nacional”.

En otro tuit, el líder opositor agregó que “el régimen, luego de descontextualizar la lucha para buscar la ayuda humanitaria, rechazó este acuerdo, confirmando que avalan el crimen organizado”.

Etiquetas: AN | Juan Guaidó | Los Rastrojos | Narcoterroristas | Venezuela