Guaidó debe plantearse una nueva hoja de ruta, considera Mercedes Malavé (Copei)

ND / 31 oct 2019 – La presidenta del partido Copei, Mercedes Malavé, afirmó este jueves que si la oposición se descuida puede perder el año que viene dos instituciones democráticas fundamentales: las universidades autónomas y la Asamblea Nacional.

“El acuerdo de la mesa y la reincorporación de los diputados del Psuv a la AN fue una buena noticia que nosotros celebramos pública y privadamente, porque con eso hacemos votos de que cree un clima de acuerdos nacionales, porque debe reactivarse la confianza en el voto en Venezuela, entonces de qué hablaría en Oslo, porque esto del nuevo CNE es un tema fundamental, y pienso que quizás la piedra de tranca fue la elección a realizar, porque el gobierno quiere sólo elecciones parlamentarias. Todas esas cosas hacen que uno se plantee con cierto escepticismo el desarrollo de este comité de postulaciones, espero que sea una cosa seria que no se diga después que se llama a la abstención, porque si se regresa a eso no es lo ideal”, detalló Malavé en entrevista con Áryeli Vera para Unión Radio.

La presidenta del partido Copei agregó que “nosotros hemos hecho todo lo posible para lograr un proceso de unidad más amplia, que incluya a todos los sectores, y nos hemos puesto en un lugar para acercar a los partidos políticos, y en los municipios y estados se nos acercan personas de diversos partidos de la oposición. A veces he dicho que el tema de las garantías y condiciones no puede suplir el tema de la condición de votar. Se debe convencer a los ciudadanos de una votación masiva que se lleve por delante cualquier condición de garantías que no se den. No puede ser que se organicen reuniones y no se reúnen, los partidos extremos no se inmiscuyen, hay una especie yo no sé si de chantajes de los partidos extremos. Debe haber voluntad política para que toda la oposición se ponga de acuerdo, y se debe concretar en una agenda, que debe ser compartida para toda Venezuela. Es clarísimo que Guaidó se plantee una nueva hoja de ruta, después de 10 meses, eso es una necesidad, porque si nos descuidamos, el año que viene podemos perder dos instituciones democráticas fundamentales para la lucha por la libertad en este país, que son las universidades autónomas y la Asamblea Nacional”.

Lea más: No habrá alianza internacional liberadora que saque a Maduro del poder, afirma Pedro Benítez

vaya al foro

Etiquetas: Copei | Juan Guaidó | Mercedes Malavé | Venezuela