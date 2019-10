Guaidó: Ajuste salarial es una burla para el trabajador que está protestando

Jesús A. Herrera S. / 15 oct 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, señaló este martes que el ajuste salarial anunciado de manera no convencional por el gobierno, es una burla al trabajador y que no alcanza más que para un cartón de huevos y medio kilo de queso.

“El aumento es absolutamente insuficiente, es una burla al trabajador que está protestando y solamente alcanza para un cartón de huevos y medio kilo de queso, para eso da el ajuste”, señaló.

En los jardines del Palacio Federal Legislativo, Guaidó también indicó que la solución a la crisis venezolana no solo pasa por una indexación del salario, sino por la ruta trazada, “porque se vaya de una vez por todas el dictador”.

Aseguró que el gobierno socialista de Nicolás Maduro está disociado de la realidad y que se encuentran buscando soluciones, “debemos actuar”, acotó.

“Más allá de la muestra de fanfarronería de un régimen que se divorció del venezolano, para nosotros es vital atender la emergencia, muy atentos a convocatorias, a hacer acompañamiento a los maestros, vamos a acompañar todas estas acciones”, expresó.

Etiquetas: ajuste salarial | Juan Guaidó | Venezuela