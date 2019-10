Guaidó, a Giammattei: A pesar de represión del régimen usted será y es bienvenido

ND / 14 oct 2019 – El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, conversó este lunes con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, al que recalcó su apoyo y además lamentó que no pudieran hablar en persona en Caracas tras “talante dictatorial” de autoridades de Nicolás Maduro, quienes impidieron que ingresara al país el pasado sábado.

“Muchas gracias señor presidente, teníamos conversaciones importantes que lamentablemente la dictadura no permitió, mostrando su talante dictatorial, le puedo decir también que los ciudadanos de Guatemala eligieron un gran demócrata, un gran ciudadano que no tuvo ningún tipo de inconveniente en venir a defender la democracia que en definitiva es la democracia de la región, es claro que la democracia siempre está en juego, que implica libertad, que puedan vivir con dignidad, estamos trabajando muy duro por ser fuente de democracia y prosperidad en la región, Venezuela continúa con aliados importantes en pro de la paz. A pesar de que no pudo ingresar a Venezuela, quiero que sepa que será y es bienvenido, un país que siempre dio bienvenidas a migrantes y es parte de lo que queremos recuperar en Venezuela”, detalló Guaidó a Giammattei en una video llamada entre ambos transmitida por TVVenezuela Noticias.

Por su parte, el mandatario centroamericano expresó que “tiene todo nuestro empeño, y que podamos ver como solventamos el caso de venezolanos que están en Guatemala y no tienen pasaporte o que se les venció el pasaporte, ver de qué manera podemos extender el uso del pasaporte con participación de ustedes, y que la gente que esté en Guatemala tenga mejores condiciones, pero sobre todo como podemos hacer para presionar para que a nivel internacional, los grupos como Grupo de Lima, OEA, tome un papel mucho más protagónico, donde la diplomacia sea mucho más activa. Presidente tenga la seguridad de que vamos a trabajar de la mano con todos aquellos países que deseen que se restaure la democracia en Venezuela, pero sobretodo preservar la democracia en nuestro continente americano”.

Lea más: Giammattei: Fui a Venezuela a invitar a Guaidó a mi toma de posesión

#14Oct @jguaido, sostuvo una conversación con el presidente electo de Guatemala Alejandro Giammattei, donde le aseguró que su gobierno hará lo posible porque los migrantes venezolanos en dicho país "se encuentren en mejores condiciones". pic.twitter.com/mExMTdjHGb – @TVVnoticias — Reporte Ya (@ReporteYa) 15 de octubre de 2019

#14Oct A pesar de que el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, no pudo ingresar a Venezuela por la negación del sistema oficialista, @jguaido, le aseguró que es y será bienvenido al país caribeño. pic.twitter.com/seb70Zo3lf – @TVVnoticias — Reporte Ya (@ReporteYa) 15 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Alejandro Giammattei | Guatemala | Juan Guaidó | Venezuela